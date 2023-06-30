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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 30 Haziran 2023 sevgiliye, eşe, anne ve babaya en güzel, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 30 Haziran 2023 sevgiliye, eşe, anne ve babaya en güzel, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları!

30.06.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün cuma mesajları resimli, güzel, anlamlı, değişik ve farklı seçenekleri ile anne, baba, sevgili ya da eşine göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Birçok kişi sevdiklerine bugünü anımsatmak için sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunacak. Biz de en güzel, anlamlı, değişik, farklı ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte 30 Haziran 2023 sevgiliye, eşe, anne ve babaya en güzel, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 30 Haziran 2023 sevgiliye, eşe, anne ve babaya en güzel, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları!

Cuma günü İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler anlamlı, değişik, dualı, resimli ve komik cuma mesajları araştırıyor. Kurban Bayramı'nın 3. gününde milyonlarca Müslüman cuma namazı için camileri dolduracak. İşte sevdiklerinize gönderilecek resimli, camili, ayetli, hadisli cuma mesajları!

AYETLİ HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

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