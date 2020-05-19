Resimli Kadir Gecesi mesajları 2020: Güzel ve anlamlı mesajlar

Bin aydan daha hayırlı olarak telakki edilen Kadir Gecesi zamanı geldi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, ayette aktarıldığı gibi sabahına kadar dua ve ibadetlerle geçirilecek. Mübarek Kadir Gecesi’nin coşkusunu paylaşmak ayrıca Kadir Gecesi münasebeti ile dualarınızı yakınlarınıza, dostlarınıza iletmek isterseniz sizin için Kadir Gecesi mesajları derledik.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kadir Gecesi. Kadir Gecesi mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Kadir geceniz mübarek olsun!

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir Gecen mübarek olsun.

resimli kadir gecesi mesajları 6" />

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kadir geceniz mübarek olsun.