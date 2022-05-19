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Resmi Gazete'de yayımlandı! Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı

19.05.2022 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Letonya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilecek. Resmi Gazete'de ayrıca Kütahya'nın Simav ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılması kararları da yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yeşilmezra Mahallesi ve çevresindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyü sınırları içerisinde küçük sanayi sitesi yapımı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Kütahya İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yalova'nın Altınova İlçe Emniyet Amirliğinin ise ilçe emniyet müdürlüğüne dönüştürülmesi kararlaştırıldı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Letonya
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