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  4. Restoranda dehşet kamerada! Kar maskesiyle gelip kurşun yağdırdı

Restoranda dehşet kamerada! Kar maskesiyle gelip kurşun yağdırdı

11.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Kar maskeli bir şüpheli, içerisinde müşterilerin olduğu sırada restorana 3 el ateş etti. Müşteriler olayda büyük panik yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları!

Restoranda dehşet kamerada! Kar maskesiyle gelip kurşun yağdırdı

Esenyurt'taki Osmangazi Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan restoranın önüne dün akşam saatlerinde, kar maskeli bir kişi koşarak geldi. Saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile restorana doğru 3 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, kurşunlar içecek dolabına ve duvara isabet etti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

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"KAR MASKELİ BİRİ 3 EL ATEŞ ETTİ"

Restoranın sahibi Melahat Ekinci "Akşam saatlerinde, burada müşteriler vardı. Kar maskeli biri geldi, 3 el ateş etti. Ateş ede ede çekti gitti. Kurşunlar dolaba denk geldi. Bir tanesi de mutfak dolabına denk geldi. Müşteriler de buradaydı. İnsan korkuyor. Onlara Allah'tan bir şey olmadı" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
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