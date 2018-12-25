Kendisinin de 22 yıldır kebap yapma işinde olduğunu belirten Barış Kaval, bunun yanında müzikle de uğraştığını aktararak, müziğin hiçbir zaman hayatından eksik olmadığını ifade etti.

Bir çocuk babası Kaval, Burdur'da aile olarak 45 yıldır kebap ve yemek sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Haftanın 2 günü de restoranında ud ve kanun çalan arkadaşlarının eşliğinde şarkılar seslendiren Barış Kaval, müşterilerine Türk sanat müziği dolu unutulmaz anlar yaşatıyor.

Baba mesleği olan lokantacılığın yanında arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubunda özel günlerde belirli mekanlarda sahne alan 41 yaşındaki Kaval, seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri adeta kendisine hayran bırakıyor.

BİLAL ALTIOK - Burdur'da 22 yıldır kebapçılık yapan Barış Kaval, Türk sanat müziğine olan tutkusu ve sesinin güzelliğiyle müşterilerinin ve kentte yaşayanların dikkatini çekiyor.

Sesinin güzel olduğunun ilkokuldaki öğretmeni tarafından keşfedildiğini anlatan Kaval, "Zaman içinde çoğunluğu öğretmen olan arkadaşlarımla kurduğumuz 'Mavi Kanat' şiir ve müzik grubumuzla özel günlerde sahne alıyoruz." dedi.

Barış Kaval, restoranında canlı müzik de yaptığını belirterek, "Bu sayede müşterilerim bilinmeyen yönlerimi de görmüş oluyorlar. Barış, lokantada kebapçı, sahnede sanatçı oluyor. İnsanların hem damak tadına hem de ruhlarına dokunuyorum. İkisini de severek yapıyorum." diye konuştu.

Tarzının ve ses renginin Türk sanat müziğine daha uygun olduğunu söyleyen Kaval, 15 yıldır Türk sanat müziğine gönül verdiğini kaydetti.

Barış Kaval, müşterilerinin, restoranında ve kentin çeşitli yerlerinde kendisinin sahne aldığını gördüklerinde şaşırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk sanat müziği aşığı bir insanım. Şarkıları inanarak ruhumla, kalbimden gelerek, sanki onu yaşıyormuş gibi söylüyorum. Müzik benim dünyam, hayatta olmazsa olmazım. Sanat müziği okurken şarkının hikayesine kendimi kaptırıyorum, sahnede söylerken uzaklara bakarak onu yaşararak söylüyorum. Restoranımda söylediğimde ise sanki büyük bir konser salonundaymışım edasıyla, gayet rahat, insanların gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Kebapçılıkta ve müzikte iddialıyım, kentte ve sosyal medyada belli kitlelere hitap ediyorum."