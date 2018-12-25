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Restoranda "kebapçı" sahnede "solist"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

Burdur'da yaşayan, Türk sanat müziğine ilgi duyan 22 yıllık kebapçı Barış Kaval, restoranında pişirdiği kebaplarla müşterilerinin damağına, seslendirdiği şarkılarla da ruhuna hitap ediyor - Özel günlerde arkadaşlarıyla kurdukları grupta solistlik de yapan Kaval, dinleyenleri adeta kendisine hayran bırakıyor - Kebapçı Barış Kaval: "Bu sayede müşterilerim bilinmeyen yönlerimi de görmüş oluyorlar. Barış, lokantada kebapçı, sahnede sanatçı oluyor. İnsanların hem damak tadına hem de ruhlarına dokunuyorum" - Müşterilerden Kezban Çevik "Burası hem kulağımıza hem de damak tadımıza hitap ediyor. Bir lokantacının Türk sanat müziğine bu denli ilgi duyması çok güzel bir şey"

BİLAL ALTIOK - Burdur'da 22 yıldır kebapçılık yapan Barış Kaval, Türk sanat müziğine olan tutkusu ve sesinin güzelliğiyle müşterilerinin ve kentte yaşayanların dikkatini çekiyor.

Baba mesleği olan lokantacılığın yanında arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubunda özel günlerde belirli mekanlarda sahne alan 41 yaşındaki Kaval, seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri adeta kendisine hayran bırakıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren restoranını açan Barış Kaval, hazırladığı kebapları ateşe sürerek müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

Grubuyla sahne alacağı zaman da özenle sahne kıyafetlerini giyen Kaval, mikrofonu eline alıp sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Haftanın 2 günü de restoranında ud ve kanun çalan arkadaşlarının eşliğinde şarkılar seslendiren Barış Kaval, müşterilerine Türk sanat müziği dolu unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bir çocuk babası Kaval, Burdur'da aile olarak 45 yıldır kebap ve yemek sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kendisinin de 22 yıldır kebap yapma işinde olduğunu belirten Barış Kaval, bunun yanında müzikle de uğraştığını aktararak, müziğin hiçbir zaman hayatından eksik olmadığını ifade etti.

Sesinin güzel olduğunun ilkokuldaki öğretmeni tarafından keşfedildiğini anlatan Kaval, "Zaman içinde çoğunluğu öğretmen olan arkadaşlarımla kurduğumuz 'Mavi Kanat' şiir ve müzik grubumuzla özel günlerde sahne alıyoruz." dedi.

Barış Kaval, restoranında canlı müzik de yaptığını belirterek, "Bu sayede müşterilerim bilinmeyen yönlerimi de görmüş oluyorlar. Barış, lokantada kebapçı, sahnede sanatçı oluyor. İnsanların hem damak tadına hem de ruhlarına dokunuyorum. İkisini de severek yapıyorum." diye konuştu.

Tarzının ve ses renginin Türk sanat müziğine daha uygun olduğunu söyleyen Kaval, 15 yıldır Türk sanat müziğine gönül verdiğini kaydetti.

Barış Kaval, müşterilerinin, restoranında ve kentin çeşitli yerlerinde kendisinin sahne aldığını gördüklerinde şaşırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk sanat müziği aşığı bir insanım. Şarkıları inanarak ruhumla, kalbimden gelerek, sanki onu yaşıyormuş gibi söylüyorum. Müzik benim dünyam, hayatta olmazsa olmazım. Sanat müziği okurken şarkının hikayesine kendimi kaptırıyorum, sahnede söylerken uzaklara bakarak onu yaşararak söylüyorum. Restoranımda söylediğimde ise sanki büyük bir konser salonundaymışım edasıyla, gayet rahat, insanların gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Kebapçılıkta ve müzikte iddialıyım, kentte ve sosyal medyada belli kitlelere hitap ediyorum."

En çok "hicaz" makamını sevdiğini belirten Kaval, bunun yanında "kürdi ve suzidil" makamlarında da şarkılar seslendirdiğini söyledi.

- "Kebapçılığımın yanında müzik de hayatımın bir parçası"

Barış Kaval, müzik alanında alaylı olduğunu ancak kısa bir süre şan eğitimi aldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Daha çok alaylı yetiştim, ruhumdan, içimden gelerek söylüyorum. Allah vergisi bir müzik kulağımın olduğuna inanıyorum. Duyduğum sesleri anında alıyorum. Ciddi bir nota bilgim olmasa dahi makamları anında anlıyorum. Söylerken de o havayı estiriyorum. Enstrüman olarak da vurmalı sazları çalıyorum. Kebapçılığımın yanında müzik de hayatımın bir parçası."

- Müşterileri de çok memnun

Yıllardır lokantanın müşterisi olduğunu belirten Kezban Çevik ise "Burası hem kulağımıza hem de damak tadımıza hitap ediyor. Bir lokantacının sanat müziğine bu denli ilgi duyması çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Müdavimlerden Zafer Taşkın da daha önce bir kebapçının bu kadar güzel Türk sanat müziği eserlerini seslendirdiğini görmediğini dile getirdi.

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Barış Kaval Burdur kebapçı türk sanat müziği

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