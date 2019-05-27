Restoranlardaki menülerde enfeksiyon riski

İSTANBUL, (DHA)- SICAK havalarda bulaşıcı hastalıkların daha çok görüldüğünü belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Dülğer, restoranlarda sağlığı tehdit eden hususlara dikkat çekti. Dülğer, "Temizlenmeyen ve elden ele dolaşan menülerden; kusma ve ishale neden olan bağırsak enfeksiyonları, rota virüs, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlara yol açan adenovirüs, hepatit A, hepatit E gibi hastalıklar bulaşabilir" dedi.

Yaz aylarında havuz veya deniz sularıyla bulaşan ve hızla yayılan enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra yiyecek ve içecekler de sağlığı tehdit ediyor. Bu mevsimde sık sık viral paraziter, bakteriyel enfeksiyon ve toksinlere bağlı ishal vakaları ile karşılaşıldığını belirten Medical Park Fatih Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Dülğer, “Sıcak havalarda bulaşıcı hastalıklar daha çok görülüyor. Özellikle kalp, kronik böbrek hastaları, astım, kronik akciğer hastalar, gebeler, bebekler, bağışıklığı baskılanmış hastalar ve kemoterapi alan hastalar risk altında. Tavuk eti, yumurta, krema, dondurma, içeklere konulan buz, mayonez, yaş pasta ve midye gibi besinleri tüketirken çok dikkatli olmak gerekir” diye konuştu.