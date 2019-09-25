Revizyon burun estetiği nedir?

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, revizyon burun estetiği hakkında aklımıza takılan tüm sorunların yanıtlarını ve daha fazlasını bizler için anlattı.
Revizyon rinoplasti primer rinoplastiden çok daha kompleks, karmaşık ve daha zor bir prosedürdür ve bu nedenle iyi sonuç elde etmek için tecrübe gerektiren bir cerrahidir. Bu hastaların çoğunda estetik problemlerin yanında nefes problemler de vardır. Bu nedenle ameliyatın hem estetik hem de işlevsel olarak tasarlanması çok önemlidir.
REVİZYON BURUN ESTETİĞİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
Revizyon rinoplasti; Burun ucu düşmesi, burun ucu veya burun sırtı her iki tarafı arasında ciddi asimetriler, düzensizlikler, burun ucunun ve yan duvarların aşırı zayıflatılmış ve daraltılmış olmasına bağlı sıkılmış burun görüntüsü, burun kanatlarında çökme veya burunda kıkıdak çatısının tam olarak çökmesi, cilt kalitesinde bozulma, burun kemiklerinin yeterince yanaştırılmamasına bağlı burun üst kısmının köşeli ve düz kalması durumlarında yapılabilir.
REVİZYON BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI NASIL PLANLANIR?
Revizyon burun ameliyatları ilk ameliyat açık teknikle yapılmışsa genellikle açık teknikle yapılır. Revizyon burun ameliyatında uygulanacak prosedürler kişinin durumuna göre farklılık gösterir. Mevcut sorunların detaylı analiz edilmesi ve ardından bu sorunları çözecek cerrahi tekniklerin hastaya özgü belirlenmesi gerekir.
Revizyon rinoplastisi basit bir burun törpüleme işleminden burun iskeletinin tamamen rekonstrüksiyonuna kadar uzanan geniş bir spektrumdur. Kıkırdak iskeletteki eksikler yerine konularak, desteklenerek veya fazlalıklar alınarak normal yapısı tekrar oluşturulur. Tüm hastaların burun problemleri farklı olduğu için revizyon ameliyatların planlamasının da kişiye özel yapılması son derece önemlidir.
REVİZYON RİNOPLASTİLERDE GEREKLİ KIKIRDAK NERELERDEN ALINIR?
Revizyon burun ameliyatlarında kıkırdak çatının onarılması, buruna şekil verilebilmesi için kıkırdak dokusu gereklidir. Çoğu hastada burnun yeniden inşaası için hastanın burun kıkırdak rezervi tükenmiştir, fakat kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak alınarak yeterli miktarda malzeme elde edilebilir ve çoğu revizyon ameliyatı için yeterlidir. Kulaktan kıkırdağı kulak sayvanından alıyoruz ve kulak kepçesinde herhangi bir estetik bozulma olmuyor.
Daha fazla kıkırdak gerektiren durumlarda tercih ettiğimiz kaburga kıkırdağını meme altına denk gelecek şekilde küçük bir kesi ile alıyoruz. Kaburgadan kıkırdak alınması işlemi genelde hastalaraca büyük bir cerrahi işlem olarak algılanır, fakat sanılanın aksine çok zor ve ağrılı bir işlem değildir. Genellikle alınması 20-25 dakika sürer ve başarılı bir revizyon ameliyatı için sağlam, dirençli bir malzeme olarak güvenle kullanılabilir.
Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç
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