Revizyon burun estetiği nedir?

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Dinç, revizyon burun estetiği hakkında aklımıza takılan tüm sorunların yanıtlarını ve daha fazlasını bizler için anlattı.

Revizyon rinoplasti primer rinoplastiden çok daha kompleks, karmaşık ve daha zor bir prosedürdür ve bu nedenle iyi sonuç elde etmek için tecrübe gerektiren bir cerrahidir. Bu hastaların çoğunda estetik problemlerin yanında nefes problemler de vardır. Bu nedenle ameliyatın hem estetik hem de işlevsel olarak tasarlanması çok önemlidir.

REVİZYON BURUN ESTETİĞİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Revizyon rinoplasti; Burun ucu düşmesi, burun ucu veya burun sırtı her iki tarafı arasında ciddi asimetriler, düzensizlikler, burun ucunun ve yan duvarların aşırı zayıflatılmış ve daraltılmış olmasına bağlı sıkılmış burun görüntüsü, burun kanatlarında çökme veya burunda kıkıdak çatısının tam olarak çökmesi, cilt kalitesinde bozulma, burun kemiklerinin yeterince yanaştırılmamasına bağlı burun üst kısmının köşeli ve düz kalması durumlarında yapılabilir.