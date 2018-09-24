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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Nazik'in ifadesinde 14'ü Reyhanlı saldırısıyla alakalı THKP-C Acilciler terör örgütü mensubu 24 kişiyi teşhis ettiğini bildirdi - Nazik'in beyanında "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" dediği kaydedildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak Suriye'de yakalandıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Yusuf Nazik'in ifadesinde, 14'ü Reyhanlı saldırısıyla alakalı THKP-C Acilciler terör örgütü mensubu 24 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, THKP-C Acilciler terör örgütü mensubu 24 kişiyi fotoğraflardan teşhis etti.

Bu kişilerden 14'ünün Reyhanlı saldırısıyla alakalı olduğu, bunlardan bazıları hakkında daha önce Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısı nedeniyle dava açıldığı, diğerlerinin isminin ise daha önce olayda geçmediği belirlendi. Nazik'in beyanlarından, bu isimlerin de saldırıda rol aldığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılacağı bildirildi.

Nazik'in ayrıca, "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dediği öğrenildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu olaya ilişkin kırmızı bültenle aranan 8 terörist arasında bulunan Nazik, MİT Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonla geçen günlerde Türkiye'ye getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mit THKP-C Acilciler Yusuf NAZİK

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