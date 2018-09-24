Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak Suriye'de yakalandıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Yusuf Nazik'in ifadesinde, 14'ü Reyhanlı saldırısıyla alakalı THKP-C Acilciler terör örgütü mensubu 24 kişiyi teşhis ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, THKP-C Acilciler terör örgütü mensubu 24 kişiyi fotoğraflardan teşhis etti.

Bu kişilerden 14'ünün Reyhanlı saldırısıyla alakalı olduğu, bunlardan bazıları hakkında daha önce Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısı nedeniyle dava açıldığı, diğerlerinin isminin ise daha önce olayda geçmediği belirlendi. Nazik'in beyanlarından, bu isimlerin de saldırıda rol aldığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılacağı bildirildi.

Nazik'in ayrıca, "Yapmış olduğum tüm eylemlerden ve vermiş olduğum tüm talimatlardan dolayı pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dediği öğrenildi.