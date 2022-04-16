Rezidansta götürdükleri genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! İşkencecilerle ilgili yeni gelişme

Tüyler ürperten olay Konya'da yaşandı. İç mimar Merve K.'yi kaçırarak götürdükleri rezidansta çeşitli işkenceler yapan ve göğsünü bıçakla çizerek imza atan 2'si kadın 3 kişinin, daha önce de benzer bir suç işlediği ortaya çıkmıştı. Talihsiz iki kadının yaşadıkları gündemdeki yerini korurken, işkenceciler hakkında da iddianame hazırlandı.

Türkiye günlerdir Demet A. (21) ile Merve K.'ya (27) rezidansta yapılan işkenceyi konuşuyor. 10 Nisan günü genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartarak işkenceler yapan şüpheliler Murat D. (41), nişanlısı Sara D. (24) ve arkadaşları Tuğba D. (22) hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhuriyet savcısı iddianamede şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, birden fazla kişi tarafından gece vakti konutta yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından 31.5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İDDİANAMEDE ŞUNLARA YER VERİLDİ

Şüpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etti. Merve K.'nın kıyafetlerinin makas ile kesilmesi nedeniyle mala zarar verme suçu oluştu. Merve K.'ya 'o...u, f...e, s...k, varoş' gibi kelimeler kullanarak onur, şeref ve saygınlığına saldırıp hakaret suçu işlediler.

Merve K.'nın cep telefonu ve çantasını zorla alarak yağma yaptılar. Sonra etkin pişmanlık göstererek bunları iade ettiler.

Silahtan sayılan cop, makas, bıçak gibi aletlerle Merve K.'nın evden çıkmasına engel oldular. Yine bu aletleri kullanarak birden fazla kişi ile tehdit ettiler.



