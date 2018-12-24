RGB ışıklandırma sistemli SSD: HyperX Fury RGB

İlk etapta cihazın tasarımından söz etmemiz gerekiyor. 2.5 inch’lik HyperX Fury RGB SSD, 165 gram ağırlığında ve 9.5mm kalınlıkta. Yani pek de hafif ve ince olduğunu söyleyemeyiz. Tabii burada ışıklandırma sistemi ve bu sistem çalışırken cihazın aşırı ısınmasını engellemek üzere tasarlanan soğutma sisteminin de payı var. Elimizdeki ürünün 240 GB’lık kapasitesi bulunurken, piyasada daha yüksek depolama kapasitesine sahip Fury RGB’leri de bulabileceğinizi ekleyelim.
Bu ürünü istiyorsanız, sergileme imkânınız da olmalı
Ve evet, bu SSD’yi almayı düşünüyorsanız, şeffaf bir PC kasanız olmalı ya da standartlardan uzak, açık bir PC sisteminiz olmalı. Zira bu ürünü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, RGB aydınlatma sistemine sahip oluşu. Dolayısıyla kapalı bir kasada kullanırsanız size bir faydası olmayacaktır.
Şeffaf bir kasada kullandığınızda ise, RGB aydınlatma özelliği bulunan anakart, RAM’ler, ekran kartı ve soğutma sistemlerinizle birlikte oldukça uyumlu bir tablo ortaya çıkıyor ve tabii ki görsellik de etkileyici oluyor. HyperX, bu SSD’deki aydınlatma sisteminin renkleri üzerine düzenlemeler yapmanız için PC’nizde var olan RGB’li donanımların yazılımlarından yararlanabilme imkânı sunuyor. Örneğin Asus, Gigabyte ya da MSI’ın RGB’li bir ürününe sahipseniz, onların yazılımlarını kullanarak bu SSD’nin de renk profilini ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada, kutudan RGB aydınlatma için gerekli güç bağlantısını yapmak adına bir kablo da çıkıyor. Güncel bir gaming anakartınız varsa sorun yaşamıyorsunuz.
Peki çok ısınıyor mu diye soracak olursanız…
Performanslı çalışmayı etkileyecek bir ısı değerine ulaşmadığını söylememiz gerekiyor. Üzerindeki led ışıklar sebebiyle normal SSD’lere kıyasla biraz daha ısınması normal düşünülebilir. Öte yandan, cihazın üzerindeki soğutma sistemi de uzun süreli kullanımlarda aşırı ısınmayı engelleyen en önemli etken. HyperX Fury RGB SSD, 60 derece civarlarında bir ısı değerine sahip.
Biraz da performanstan söz edelim derseniz…
Saniyede 550MB’a kadar okuyan ve 480MB’a kadar yazma kabiliyeti bulunan SSD, normal sabit disklere kıyasla 10 kata kadar daha performanslı çalışıyor. Tabii işin içine 3D NAND teknolojisi de var. Böylece yüksek performansın yanında verimli çalışma ve dayanıklılık gibi unsurlar da ön plana çıkıyor.
Toparlamak gerekirse…
2.5 inch’lik SSD’nin özellikle RGB aydınlatma sistemiyle fark yarattığını tekrarlamamız gerekiyor. Performanslı çalışıyor ve dayanıklı bir tasarıma sahip, ama eğer sergileme şansınız yoksa RGB’li bir SSD almanıza da gerek yok diyebiliriz. Eğer şeffaf bir kasa sisteminiz var ve RGB sistemleri üzerine özelleştirmeler yapmayı seviyorsanız, ekibe yeni üye olarak HyperX Fury RGB SSD’yi dahil edebilirsiniz. Tabii daha yüksek depolama seçeneklerinin olduğunu da ekleyelim.
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