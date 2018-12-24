RGB ışıklandırma sistemli SSD: HyperX Fury RGB

İlk etapta cihazın tasarımından söz etmemiz gerekiyor. 2.5 inch’lik HyperX Fury RGB SSD, 165 gram ağırlığında ve 9.5mm kalınlıkta. Yani pek de hafif ve ince olduğunu söyleyemeyiz. Tabii burada ışıklandırma sistemi ve bu sistem çalışırken cihazın aşırı ısınmasını engellemek üzere tasarlanan soğutma sisteminin de payı var. Elimizdeki ürünün 240 GB’lık kapasitesi bulunurken, piyasada daha yüksek depolama kapasitesine sahip Fury RGB’leri de bulabileceğinizi ekleyelim.

Bu ürünü istiyorsanız, sergileme imkânınız da olmalı

Ve evet, bu SSD’yi almayı düşünüyorsanız, şeffaf bir PC kasanız olmalı ya da standartlardan uzak, açık bir PC sisteminiz olmalı. Zira bu ürünü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, RGB aydınlatma sistemine sahip oluşu. Dolayısıyla kapalı bir kasada kullanırsanız size bir faydası olmayacaktır.

Şeffaf bir kasada kullandığınızda ise, RGB aydınlatma özelliği bulunan anakart, RAM’ler, ekran kartı ve soğutma sistemlerinizle birlikte oldukça uyumlu bir tablo ortaya çıkıyor ve tabii ki görsellik de etkileyici oluyor. HyperX, bu SSD’deki aydınlatma sisteminin renkleri üzerine düzenlemeler yapmanız için PC’nizde var olan RGB’li donanımların yazılımlarından yararlanabilme imkânı sunuyor. Örneğin Asus, Gigabyte ya da MSI’ın RGB’li bir ürününe sahipseniz, onların yazılımlarını kullanarak bu SSD’nin de renk profilini ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada, kutudan RGB aydınlatma için gerekli güç bağlantısını yapmak adına bir kablo da çıkıyor. Güncel bir gaming anakartınız varsa sorun yaşamıyorsunuz.