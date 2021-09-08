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Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu sosyal medyada olay oldu: 8 bin lira mı sanıyor?

08.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen'in Hollanda-Türkiye maçı sonrası "asgari ücret" ile ilgili sözleri olay oldu. Dilmen'in sözleri sosyal medyada gündem yaratırken, pek çok kullanıcı "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in Hollanda-Türkiye maçının ardından TRT'de "asgari ücret" ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada gündem yarattı.

RIDVAN DİLMEN: 8 BİN LİRAYA ÇALIŞAN İNSANLAR VAR

Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilmen'in bu sözleri, sosyal medyada "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

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"TRT'DEN 1 MİLYON DOLAR ALACAK" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Önceki günlerde Dilmen'in TRT'den yıllık 1 milyon dolar alacağı öne sürülmüş, fakat Dilmen bu iddiayı yalanlamış ancak ne kadar maaş alacağını açıklamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Rıdvan Dilmen TRT 1
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Doğru söylemiş asgari ücret ile çalışan milyonlar ve 8bin liraya çalışan milyonlar da var ..
bu adam akp hukumetını savunuyor değilmi
Kazanç büyük olursa 8 bin TL'yi küçümseyen işe yaramaz bir ucube.

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