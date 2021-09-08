Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu sosyal medyada olay oldu: 8 bin lira mı sanıyor?

Rıdvan Dilmen'in Hollanda-Türkiye maçının ardından TRT'de "asgari ücret" ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada gündem yarattı.

RIDVAN DİLMEN: 8 BİN LİRAYA ÇALIŞAN İNSANLAR VAR

Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilmen'in bu sözleri, sosyal medyada "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" sorusunu gündeme getirdi.

"TRT'DEN 1 MİLYON DOLAR ALACAK" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Önceki günlerde Dilmen'in TRT'den yıllık 1 milyon dolar alacağı öne sürülmüş, fakat Dilmen bu iddiayı yalanlamış ancak ne kadar maaş alacağını açıklamamıştı.



