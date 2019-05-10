Rihanna bu kez kendi lüks markasını yaratıyor

Bir süre önce moda alanına da el atan Rihanna, yeni markası için “Bizim için inanılmaz özel bir an. Birlikte ne inşa ettiğimizi dünyanın görmesine hazırım” dedi.

LVMH adıyla bilinen modaevinin başkanı Bernard Arnault’ya teşekkür eden 31 yaşındaki yıldız, “Bay Arnault lüks giyim sektöründe herhangi bir sanatsal sınır olmadan bir modaevi yaratmam için bana eşsiz bir fırsat sundu” ifadelerini kullandı.

PEK ÇOK AÇIDAN İLK OLACAK

Yeni marka pek çok açıdan ilk anlamına gelecek. Barbodoslu şarkıcı, Louis Vuitton çatısı altında orijinal bir marka yaratan ilk kadın olacak, modaevinde üst pozisyonda bulunan ve beyaz olmayan ilk kadın olacak. Ayrıca Rihanna’nın markası, 1987’de piyasayla tanışan Christian Lacroix markasından sonra yaratılan ilk marka olacak.

Rihanna, Fenty adında bir makyaj markasına ve Savage adında da bir iç giyim markasına sahip. Dünyanın dört bir yanında hayranının yanı sıra sosyal medyada da yaklaşık 170 milyon kişi tarafından takip edilen Rihanna, stili bakımından en fazla takip edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Kaynak: Sputnik



