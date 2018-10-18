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Rihanna'dan makyaj dersi! Milyonlarca hayranıyla sırlarını paylaştı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 18.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, müzik alanındaki başarısının yanına oyunculuk, moda tasarımcılığı ve kozmetiği de ekledi. Elini her attığı işte başarılı olan Rihanna, milyonlarca hayranına makyajı hakkında püf noktaları veriyor. İşte Rihanna makyajının sırları...

Rihanna'dan makyaj dersi! Milyonlarca hayranıyla sırlarını paylaştı

Yeteneği, güzelliği ve stiliyle çok kouşulan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, makyaj konusunda da profesyonellere taş çıkarıyor. Günlük hayatında kendi makyajını yapan ve Fenty Beauty isimli bir markaya sahip olan Rihanna, YouTube kanalında makyajda olmazsa olmazlarını paylaşıyor.

rihannna

Fenty Beauty ürünlerini kullanarak her hafta makyaj önerileri sunacağını söyleyen 30 yaşındaki şarkıcı ''her Salı bu kanalda beni izlemek için hazırlanın'' diye ekledi.

Bu videoyu izledikten sonra, sizi makyaj malzemelerinizle ayna karşısına davet ediyoruz!

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