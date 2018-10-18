Rihanna'dan makyaj dersi! Milyonlarca hayranıyla sırlarını paylaştı

Yeteneği, güzelliği ve stiliyle çok kouşulan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, makyaj konusunda da profesyonellere taş çıkarıyor. Günlük hayatında kendi makyajını yapan ve Fenty Beauty isimli bir markaya sahip olan Rihanna, YouTube kanalında makyajda olmazsa olmazlarını paylaşıyor.

Fenty Beauty ürünlerini kullanarak her hafta makyaj önerileri sunacağını söyleyen 30 yaşındaki şarkıcı ''her Salı bu kanalda beni izlemek için hazırlanın'' diye ekledi.

Bu videoyu izledikten sonra, sizi makyaj malzemelerinizle ayna karşısına davet ediyoruz!



