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Rihanna'nın kasıkları açıkta bırakan yeni iç çamaşırı koleksiyonu sağlıksız bulundu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Barbadoslu sanatçı Rihanna makyaj markası Fenty Beauty'den sonra çıkardığı iç çamaşırı markası Savage x Fenty ile de konuşulmaya devam ediyor. Son olarak iç çamaşırı koleksiyonuna kasık bölgesini açıkta bırakan külotları dahil eden Rihanna'nın bu tasarım fikri pek işe yaramayacağa benziyor. Çamaşırı test eden bir blog yazarı, 'vajinanıza sürekli bir şey dokunuyor gibi, çok sağlıksız' yorumunda bulundu.

Rihanna'nın kasıkları açıkta bırakan yeni iç çamaşırı koleksiyonu sağlıksız bulundu

Rihanna'nın ağ kısmı açık yeni külot tasarımları oldukça ses getirdi. Peki iç çamaşırları günlük kullanım için kullanışlı mı?

Blog yazarı Ashleigh Austen çamaşırları test etti ancak kullanışlı bulmadı. Bir süre sonra kasıklarının tahriş olduğunu söyleyen kadın, ürünleri hijyenik de bulmadı.

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The @savagexfenty June drop is coming tonight at midnight !! ????

badgalriri (@badgalriri)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cinsel organı açıkta kaldığı için bunu etekle de giymenin mümkün olmadığını söyleyen blog yazarı, 'etek ya da pantolon giyin bu hiç kullanışlı bir şey değil. Vajinanıza sürekli bir şeyler dokunuyormuş gibi. Oldukça sağlıksız. Sanırım bu çamaşırlar özel geceler için tasarlanmış' diye konuştu.

Şarkıcı, ürünlerin tanıtımını geçtiğimiz günlerde 74 milyonu aşkın Instagram hesabından yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna Savage x Fenty

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