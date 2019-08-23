Rihanna'nın kasıkları açıkta bırakan yeni iç çamaşırı koleksiyonu sağlıksız bulundu

Rihanna'nın ağ kısmı açık yeni külot tasarımları oldukça ses getirdi. Peki iç çamaşırları günlük kullanım için kullanışlı mı?

Blog yazarı Ashleigh Austen çamaşırları test etti ancak kullanışlı bulmadı. Bir süre sonra kasıklarının tahriş olduğunu söyleyen kadın, ürünleri hijyenik de bulmadı.

Cinsel organı açıkta kaldığı için bunu etekle de giymenin mümkün olmadığını söyleyen blog yazarı, 'etek ya da pantolon giyin bu hiç kullanışlı bir şey değil. Vajinanıza sürekli bir şeyler dokunuyormuş gibi. Oldukça sağlıksız. Sanırım bu çamaşırlar özel geceler için tasarlanmış' diye konuştu.

Şarkıcı, ürünlerin tanıtımını geçtiğimiz günlerde 74 milyonu aşkın Instagram hesabından yapmıştı.



