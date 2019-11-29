Rihanna tanıtıma doymadı! Bu kez külotlu çorap tanıttı, büyük beden kadınları unutmadı

Rihanna, Savage x Fenty iç çamaşırı koleksiyonu ve makyaj markası Fenty Beauty ile sık sık gündeme geliyor. En son Fenty Beauty için tasarlanan gözlük tanıtımıyla dikkat çeken sanatçı bu kez külotlu çorap tanıttı. Rihanna'nın paylaşımına 4 milyona yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.

Öte yandan iç çamaşırı markası Victoria's Secret'a rakip olan hatta onu tahtından eden Rihanna büyük beden kadınları da düşünmeyi ihmal etmiyor.

Savage x Fenty'nin Instagram hesabından daha çok büyük beden modellerin iç çamaşırı tanıtımlarına yer veriliyor.