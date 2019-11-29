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Rihanna tanıtıma doymadı! Bu kez külotlu çorap tanıttı, büyük beden kadınları unutmadı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyaj markası Fenty Beauty'den gözlük koleksiyonunu evinin havuzunda tanıtan Rihanna, bu kez Savage x Fenty iç çamaşırı koleksiyonundan külotlu çorap tanıttı. Sanatçı, Savage x Fenty markasından sık sık büyük beden kadınlara uygun iç çamaşırlarının tanıtımlarını da yaptırıyor.

Rihanna tanıtıma doymadı! Bu kez külotlu çorap tanıttı, büyük beden kadınları unutmadı

Rihanna, Savage x Fenty iç çamaşırı koleksiyonu ve makyaj markası Fenty Beauty ile sık sık gündeme geliyor. En son Fenty Beauty için tasarlanan gözlük tanıtımıyla dikkat çeken sanatçı bu kez külotlu çorap tanıttı. Rihanna'nın paylaşımına 4 milyona yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.

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Öte yandan iç çamaşırı markası Victoria's Secret'a rakip olan hatta onu tahtından eden Rihanna büyük beden kadınları da düşünmeyi ihmal etmiyor.

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Savage x Fenty'nin Instagram hesabından daha çok büyük beden modellerin iç çamaşırı tanıtımlarına yer veriliyor.

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Rihanna moda işini sevdi! Gece yarısı havuza inip gözlük tanıttıRihanna moda işini sevdi! Gece yarısı havuza inip gözlük tanıttı
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna Fenty Beauty Savage x Fenty

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