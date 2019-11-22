Rihanna moda işini sevdi! Gece yarısı havuza inip gözlük tanıttı

2014 yılında Lui dergisine verdiği çıplak pozlardan sonra Instagram hesabı askıya alınan Rihanna, artık çıplak fotoğraf paylaşmamaya gayret ediyor.

Ancak Rihanna kendi markasına ait güneş gözlüğünün tanıtımlarında giydiği bikini 'tekrar yasak gelecek mi?' sorularının sorulmasına neden oldu.

Giydiği üçgen bikini ile yürekleri hoplatan ve göğüslerinin yandan görünümünü paylaşan Rihanna bu fotoğraflarda yeni iç çamaşırlarını değil Fenty Beauty markasına ait yeni güneş gözlüklerini tanıtıyor.

Evinin havuzunda gece yarısı tanıtım yapan sanatçıya 4 milyonun üzerinde beğeni yağarken binlerce yorum yapıldı.