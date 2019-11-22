KADIN

Rihanna moda işini sevdi! Gece yarısı havuza inip gözlük tanıttı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Barbadoslu sanatçı Rihanna makyaj markası Fenty Beauty'den sonra çıkardığı iç çamaşırı markası Savage x Fenty ile moda dünyasında hızla ilerliyor. Fenty Beauty markasına ait yeni güneş gözlüğünü tasarımını da her zaman olduğu gibi instagram hesabından tanıtan sanatçı fotoğraflarıyla 4 milyonun üzerinde beğeni aldı. Bununla birlikte Rihanna, koleksiyonu tanıtırken ise oldukça temkinliydi. Bakın neden?

Rihanna moda işini sevdi! Gece yarısı havuza inip gözlük tanıttı

2014 yılında Lui dergisine verdiği çıplak pozlardan sonra Instagram hesabı askıya alınan Rihanna, artık çıplak fotoğraf paylaşmamaya gayret ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

#trouble on FENTY.com

badgalriri (@badgalriri)'in paylaştığı bir gönderi ()

Ancak Rihanna kendi markasına ait güneş gözlüğünün tanıtımlarında giydiği bikini 'tekrar yasak gelecek mi?' sorularının sorulmasına neden oldu.

1

Giydiği üçgen bikini ile yürekleri hoplatan ve göğüslerinin yandan görünümünü paylaşan Rihanna bu fotoğraflarda yeni iç çamaşırlarını değil Fenty Beauty markasına ait yeni güneş gözlüklerini tanıtıyor.

4

Evinin havuzunda gece yarısı tanıtım yapan sanatçıya 4 milyonun üzerinde beğeni yağarken binlerce yorum yapıldı.

2

Rihanna'nın kasıkları açıkta bırakan yeni iç çamaşırı koleksiyonu sağlıksız bulunduRihanna'nın kasıkları açıkta bırakan yeni iç çamaşırı koleksiyonu sağlıksız bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rihanna Fenty Beauty Fenty Beauty gözlük

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şeytan dudağına dikkat!

Şeytan dudağına dikkat!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Gevrek, çiğdem bitti sıra geldi buna! İşte İzmir kumralı

Vajina şekli nasıl olmalı?

Vajina şekli nasıl olmalı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat

Baby Face Beauty ile cildinizdeki izlerle vedalaşın

Dakikalar içinde cildinizdeki izlerle vedalaşın

Kadınların hayatını zorlaştıran giyim hataları! Sağlığı bile etkiliyor

Olmuyorsa zorlamayın! Giydikten sonra boşluk kalıyorsa...

Prenses Diana'nın ikonik kadife elbisesi 265 bin dolara satıldı

Diana'nın ikonik elbisesi satıldı

Yere dökülen ojeyi çıkarmanın yolu kimsenin aklına gelmez

Kimsenin aklına gelmez! Yere dökülen oje böyle çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.