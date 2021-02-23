Rimel sürmenin püf noktaları ve kirpikleri dolgunlaştırmanın yolları! Bu kür 2 haftada sonuç veriyor

Kirpik, gözümüzü dış etkenlerden koruyan bir uzvumuzdur. Bu hassas kılların oluşumu kişiden kişiye değişim gösterir. Bazılarımızda daha hacimli ve kalın kirpikler bulunurken bazılarımızda daha ince ve zor fark edilen kirpikler olabilir. Tam da bu sebepten kadınlar, kirpiklerini dolgun gösterecek birçok yöntem denerler. Sizin için kirpikleri dolgunlaştıran önerileri de bir araya getirdik ancak rimel nasıl sürülür, önce onu okuyalım...

RİMEL NASIL SÜRÜLÜR?

Kirpikler önce aşağıdan yukarıya doğru taranır.

Ardından yukarıdan tarayarak ve kıvırarak yapmak gereklidir. Böylelikle kirpiklerin üstü boyanmış olur.

Şekil vermek için de fırça dik tutulur. Kirpiğin uçları yavaşça yukarı doğru kaldırılır.

Bu uygulamayı yaparsanız, hem elinizdeki rimelle uzun hem de dolgun görünümlü kirpiklere sahip olacaksınız.

KİRPİKLERİ DOLGUN GÖSTEREN PÜF NOKTALARI

Makyajla uyumak, yanlış kozmetik ürünleri kullanmak, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, hormonlarda yaşanan ani değişimler kirpiklerinizin seyrelmesine neden olmuşsa ya da zaten seyrek olduklarından şikayetçiyseniz bu doğal kürleri deneyebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI KÜRÜ

Bir kirpik fırçasına ya da ufak bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı dökün ve dikkatlice gözünüze uygulayın. Bu işlemden sonra isterseniz 5 dakika gözünüzde bekletip sonrasında ılık suyla durulayabilirsiniz. Ya da geceleri yatmadan hemen önce sürerek sabaha kadar kurumasını bekleyebilirsiniz. Bu kürü yaklaşık iki hafta uyguladıktan sonra sonucu fark edebilirsiniz.