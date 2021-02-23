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Rimel sürmenin püf noktaları ve kirpikleri dolgunlaştırmanın yolları! Bu kür 2 haftada sonuç veriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Hepimizin vurgulamayı sevdiğimiz bir yüz özelliği var. Bu ister bir göz kalemi olsun, ister göz alıcı dudaklar olsun ancak makyajda hemen hemen herkesin öne çıkardığı yer kuşkusuz mükemmel bir şekilde rimellenmiş kirpiklerdir. Peki en iyi şekilde rimel sürmenin püf noktaları nelerdir?

Kirpik, gözümüzü dış etkenlerden koruyan bir uzvumuzdur. Bu hassas kılların oluşumu kişiden kişiye değişim gösterir. Bazılarımızda daha hacimli ve kalın kirpikler bulunurken bazılarımızda daha ince ve zor fark edilen kirpikler olabilir. Tam da bu sebepten kadınlar, kirpiklerini dolgun gösterecek birçok yöntem denerler. Sizin için kirpikleri dolgunlaştıran önerileri de bir araya getirdik ancak rimel nasıl sürülür, önce onu okuyalım...

RİMEL NASIL SÜRÜLÜR?

  • Kirpikler önce aşağıdan yukarıya doğru taranır.
  • Ardından yukarıdan tarayarak ve kıvırarak yapmak gereklidir. Böylelikle kirpiklerin üstü boyanmış olur.
  • Şekil vermek için de fırça dik tutulur. Kirpiğin uçları yavaşça yukarı doğru kaldırılır.
  • Bu uygulamayı yaparsanız, hem elinizdeki rimelle uzun hem de dolgun görünümlü kirpiklere sahip olacaksınız.

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KİRPİKLERİ DOLGUN GÖSTEREN PÜF NOKTALARI

Makyajla uyumak, yanlış kozmetik ürünleri kullanmak, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, hormonlarda yaşanan ani değişimler kirpiklerinizin seyrelmesine neden olmuşsa ya da zaten seyrek olduklarından şikayetçiyseniz bu doğal kürleri deneyebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI KÜRÜ

Bir kirpik fırçasına ya da ufak bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı dökün ve dikkatlice gözünüze uygulayın. Bu işlemden sonra isterseniz 5 dakika gözünüzde bekletip sonrasında ılık suyla durulayabilirsiniz. Ya da geceleri yatmadan hemen önce sürerek sabaha kadar kurumasını bekleyebilirsiniz. Bu kürü yaklaşık iki hafta uyguladıktan sonra sonucu fark edebilirsiniz.

FINDIK YAĞI KÜRÜ

Fındık yağını, aktardan rahatça temin edebilirsiniz. Her gece maskara fırçasına damlattığınız fındık yağını gözünüze uygulayın. Birkaç haftaya sonucu görebilirsiniz.

VAZELİN

Vazelin, kirpiklerin daha uzun ve hacimli görünmesini sağlar. Ayrıca göz kapağınız üzerindeki deriyi daha diri ve canlı tutar. Bunun için ilk yapmanız gereken, parmağınıza bir parça vazelin alıp, üst kısmıyla oynamak. Bunu yaptığınızda vazelin ısınacak ve sürülmesi kolaylaşacak. Şimdi temiz ve kuru bir kirpik fırçasını vazeline batırın. Aynı rimel sürüyormuş gibi kirpiklerinize sürün. Gözlerinize kaçırmamaya dikkat ederek, kirpiklerinizin her iki tarafını vazelinle kaplayın. Bu işlemi gece yatmadan önce yapın ki, etkisini daha iyi göstersin. Sabah uyandığınızda, vazelini iyice yıkayın. Hala kurtulamadıysanız bir makyaj temizleyiciden yardım alabilirsiniz.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı, kaş ve kirpiklerdeki kan dolaşımını arttırır ve oradaki kılların güçlenmesini sağlar. Ayrıca hiçbir yan etkisi de olmayan bir yağdır. Badem yağından birkaç damla alarak parmak uçlarınızla kirpiklerinize masaj yapın. Sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda da ılık su ile iyice durulayın.

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ALOE VERA JELİ

Aloe veranın içinde tüyleri güçlendiren, gürleştiren ve büyümesini sağlayan birçok amino asit bulunur. Bu özellikleriyle kirpiklerinizi canlandırır. Bunun için jeli bir pamukla gözünüze sürün. Ancak kirpiklerinizin her tarafını kaplandığından emin olun.

BEBEK PUDRASI

Kirpiklerinizin daha gür görünmesi ve daha iyi bir göz makyajı görünümü için, rimel kullanmadan önce kirpiklerinize bir kat bebek pudrası sürebilirsiniz. Bu işlem için kulak çubuğundan yardım alabilirsiniz. Farkı hemen göreceksiniz.

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