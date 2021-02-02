Akneli cilde makyaj yapmanın püf noktaları! Aknelerde kızarıklık varsa...

Kapatıcıyı hafifçe okşayarak karıştırın: Parmaklarınızı kullanarak kapatıcınıza dikkatlice bastırın ve her lekenin üzerine koyun, parmak uçlarınızla uygulayın. Ovmayın, aksi takdirde çizgili sonuçlar elde edersiniz.

Astar uygulayın: Parmak uçlarınızı kullanarak, makyajınızın geri kalanının pürüzsüz olmasını ve tüm gün kalmasını sağlamak için bir astarhttp://cmsadmin.mynet.com/haber/placement/placements/37 uygulayın.

Nemlendirin: Makyajınıza uygun bir başlangıç yüzeyi sağlamak için cildinizin temiz ve nemli olduğundan emin olun. Yağlı ciltler bile neme ihtiyaç duyar!

Doğru makyaj, cildinizin kusursuz görünmesine yardımcı olabilir. Sivilcenizin kapatıcı ve fondöten altında oldukça iyi saklandığından eminseniz, güveninizin dış görünüşünüze yayılacağına inanıyoruz. Size yardımcı olmak için, lekeleriniz olduğunda makyaj uygulamasıyla ilgili bazı ipuçları sunuyoruz.

Sivilce problemleriyle boğuştuğunuzda, makyajın gözeneklerinizde toplanarak sivilcelerinizi şiddetlendireceğinden endişelenirsiniz. Ama görünen o ki sivilceniz olduğunda da makyaj yapabilirsiniz.

Bazınızı bir mendille kurulayın: Fazla makyajı cildinize hafifçe bastırarak emdirin ve mümkün olduğunca doğal bir görünüm elde edin.

AKNELERDE KIZARIKLIK VARSA...

Akne problemi olan kişiler kapatıcıyı muhakkak yüzündeki lekeleri göz önünde bulundurarak uygulaması gerekir. Bunun için bir çok palet satılmaktadır. Eğer ki aknelerde kızarıklık var ise kırmızının üstüne daha sarı ton ve kızarıklığın üstüne yeşil tonlarla küçük dokunuşlar yapabilirler. Kapattıktan sonra fondöteni uygulayabilirsiniz.

Pudra uygulayın: Makyajınızın kendine oturması için birkaç dakika daha bekledikten sonra, günün geri kalanında kalmasını sağlamak için sıkıştırılmış bir pudra veya ince öğütülmguüş gevşek pudra uylayın. Büyük, kabarık bir fırça kullanarak, pudranızı bir noktacık hareketiyle uygulayın.

Sabitleyici kullanın: Sadece makyajınızın kalıcı olmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda makyajın ağırlığını da ortadan kaldırır.



