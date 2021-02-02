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Profesyonel makyaj sanatçısı olmanıza gerek yok! Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.02.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Göz altı kapatıcısı, belirli sorun alanlarını gizleyen yoğunlaştırılmış bir fondöten gibidir. Göz altı kapatıcı ve leke odaklı kapatıcı olmak üzere iki ana kapatıcı türü vardır ancak hangi türü kullanırsanız kullanın, renk değişikliğini gizlemek ve parlatıcı bir etki sunmak için fondöteninizden daha açık olmalıdır. Peki göz altı kapatıcısı nasıl uygulanmalı?

Göz altı kapatıcısı (renk düzeltici olarak da adlandırılır), koyu halkaları veya renk değişikliğini kapatmak için her gözün altına uygulanan bir güzellik ürünüdür. Fondötenin aksine, göz altı kapatıcısı tam kapsamlı bir ürün değildir, tek amacı ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak ve renk değişikliğini gizlemektir.

Göz altı kapatıcısı uygularken dikkat etmemiz gereken göz çevremizin nasıl olduğudur. Kuru mu, nemli mi ya da yağlı mı? Eğer kuru bir göz çevreniz var ise nemlendirici bazlı bir göz altı uygulamanız gerekir. Yağlı bir göz çevreniz var ise tamamen kurutucu bir ürün kullanmanız gerekir. Eğer karma cildiniz var ise her türlü ürünü kullanabilirsiniz. Fırça kullanmanızda yarar var. Göz altı kapatıcısının her zaman cildinizden bir ton açık olmasına özen gösterin.

GÖZ ALTI KAPATICISINI UYGULAMAK İÇİN 5 İPUCU

Göz altı kapatıcıyı nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için profesyonel bir makyaj sanatçısı olmanıza gerek yok. İşte bazı yararlı ipuçları...

DOĞRU ÜRÜNÜ SEÇİN

Koyu göz altı halkaları mavimsi veya mor bir görüntüye sahip olduğundan, pembemsi, şeftali gibi veya sarı tonlu bir kapatıcı, cildinizin alt tonu ne olursa olsun iyi bir kapatma sağlar.

Koyu lekeleri nötralize etmek ve makyajınızın doğal görünmesine yardımcı olmak için en iyi kapatıcı, fondöteninizden (veya doğal cilt tonunuzdan) bir ton daha açık olmalıdır.

NEMLENDİRİN

Önce nemlendirin. Nemlendirici, ister kuru cildiniz ister yağlı cildiniz olsun, herkesin cilt bakımı rutininin bir parçası olmalıdır ve göz altı alanınız da bir istisna değildir. Kapatıcıyı uygulamadan önce, alanı dolgunlaştırmak ve nemlendirmek için az miktarda nemlendirici göz kremi sürün. Gözlerinin altındaki cilt çok hassastır ve genellikle küçük kırışıklıklar veya ince çizgilerle bağlanır. Önceden az miktarda nemlendirici kullanmak cildi korumaya ve kırışıklıkları doldurmaya yardımcı olabilir.

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GÖZÜNÜZÜN İÇ KÖŞESİNİ UNUTMAYIN

Göz altı kapatıcı kullanırken, birçok kişi gözlerinin altındaki koyu halkalara odaklanır. Kapatıcıyı gözlerin iç köşelerine uygulamak ve karıştırmak da çok önemlidir. Bu iç köşeler, daireler kadar karanlık olabilir - bir vurgulayıcı olarak kapatıcı kullanmak yüzünüzü aydınlatabilir ve daha uyanık görünmenizi sağlayabilir.

FIRÇA İLE SÜRÜN

Sizin için en iyi karıştırma aracını seçin. Kapatıcınızı cildinize karıştırmak için parmaklarınızı veya makyaj fırçası kullanabilirsiniz. Göz altı kapatıcıyı parmaklarınızın sıcaklığıyla harmanlamak, cildinize sorunsuz bir şekilde erimesine yardımcı olur, ancak daha fazla kapsama, kapatıcı bir makyaj için sünger ya da fırça kullanmak etkili olacaktır.

PUDRAYI UNUTMAYIN

Göz altı kapatıcınızı uygulayıp karıştırdıktan sonra, göz makyajınızın geri kalanının lekelenmesini veya kırışmasını önlemek için göz kalemi, göz farı veya rimel kullanıyorsanız biraz pudra ile ayarlayın.

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