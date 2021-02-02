Profesyonel makyaj sanatçısı olmanıza gerek yok! Göz altı kapatıcısı uygulamanın 5 püf noktası

Göz altı kapatıcısı (renk düzeltici olarak da adlandırılır), koyu halkaları veya renk değişikliğini kapatmak için her gözün altına uygulanan bir güzellik ürünüdür. Fondötenin aksine, göz altı kapatıcısı tam kapsamlı bir ürün değildir, tek amacı ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak ve renk değişikliğini gizlemektir.

Göz altı kapatıcısı uygularken dikkat etmemiz gereken göz çevremizin nasıl olduğudur. Kuru mu, nemli mi ya da yağlı mı? Eğer kuru bir göz çevreniz var ise nemlendirici bazlı bir göz altı uygulamanız gerekir. Yağlı bir göz çevreniz var ise tamamen kurutucu bir ürün kullanmanız gerekir. Eğer karma cildiniz var ise her türlü ürünü kullanabilirsiniz. Fırça kullanmanızda yarar var. Göz altı kapatıcısının her zaman cildinizden bir ton açık olmasına özen gösterin.

GÖZ ALTI KAPATICISINI UYGULAMAK İÇİN 5 İPUCU

Göz altı kapatıcıyı nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için profesyonel bir makyaj sanatçısı olmanıza gerek yok. İşte bazı yararlı ipuçları...

DOĞRU ÜRÜNÜ SEÇİN

Koyu göz altı halkaları mavimsi veya mor bir görüntüye sahip olduğundan, pembemsi, şeftali gibi veya sarı tonlu bir kapatıcı, cildinizin alt tonu ne olursa olsun iyi bir kapatma sağlar.