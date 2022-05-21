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Rinoplasti işlemi yüz hatlarına uygun planlanmalıdır!

21.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun estetiği, ya da diğer adıyla rinoplasti burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir. Burun estetiği mutlaka yüz hatlarına uygun yapılmalıdır. İnsanlık tarihinin gelişiminden itibaren estetik belirli bir oranda belirlenmiştir. Yüzün genel hatlarının değiştirilmesi daha zordur ancak burun en çok değişim sağlayan organımızdır.

Burnun nereden başladığı, burun ucunun nerede bittiği, burun ve dudak arasındaki açının yüksekliği, alın ve burun arasındaki açı, burun genişliği gibi durumlar burun ve yüzün estetik yapısını göstermektedir. Burun, iki gözün hizasından başlamalıdır, eğer alından başlanırsa daha sert bir ifadeye ve gözlerin birbirine yakın durmasına neden olabilmektedir. İki göz kapağının aşağısından başlarsa da burun kısa ama gözler ayrı görünebilmektedir.

Rinoplasti işleminin kişiye özel ve yüz hatlarına uygun planlanması gerektiğini belirten KBB & Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mithat Topal, rinoplasti hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.


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