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  4. Rita Ora güneşin tadını çıkardı! Minik bikinisiyle sere serpe uzanıp...

Rita Ora güneşin tadını çıkardı! Minik bikinisiyle sere serpe uzanıp...

04.04.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı Rita Ora cesur tarzından yine ödün vermedi ve minik bikinisiyle sere serpe uzanıp güneşin tadını çıkardı. Rita Ora'nın bikinili pozlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Rita Ora güneşin tadını çıkardı! Minik bikinisiyle sere serpe uzanıp...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyen Ora minik bikinisiyle güneşin tadını çıkardı.

Rita Ora

Rita Ora sere serpe uzanıp pozlar verdi. Ünlü şarkıcının bu pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Takipçileri; 'Seninle güzel fotoğraflar Rita', 'Muhteşemsin', 'Vücudun çok güzel' gibi yorumlar yazdılar.

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Ünlü şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu.

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Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

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Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı.

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32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.

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