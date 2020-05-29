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  4. Rize’de acı olay... 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakıp intihar etti

Rize’de acı olay... 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakıp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Rize’de 22 yaşındaki bir genç sahilde kafasına sıktığı silahla intihar etti. Gencin yanında "Ben size laik bir evlat olamadım” yazılı bir mektup bulundu.

İslampaşa mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan 2 genç deniz kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin 22 yaşındaki Selmani Köroğlu isimli gence ait olduğunu belirledi. Köroğlu’nun deniz kenarında silahla kafasına sıktığı kurşunla intihar ettiği belirlenirken, cansız bedeninin yanında "Ben size laik bir evlat olamadım" yazılı mektup bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için bölgeden kaldırıldı.

(İHA)

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