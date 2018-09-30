HABER

Rize'de binlerce kişi oraya toplandı! İnanılmaz görüntüler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 07:18 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize’de nefes kesen bir gösteri yaptı.

Türk Hava Kurumu'nun akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize semalarında gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyebilmek için binlerce vatandaş sahile akın etti. Dünyanın her yerinde gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni kazanan Türk Yıldızları'nın gösterisi öncesinde yerini alan vatandaşlar, gösteriyi telefonlarıyla kaydedebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Türk Yıldızları'ndan Rize'de nefes kesen gösteri

1 / 32

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibinin, Rize'deki gösteri uçuşu nefesleri kesti.
2 / 32

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları ekibinin yapacağı gösteri için vatandaşlar Rize sahilinde toplandı.
3 / 32

Binlerce kişi sahile akın ederken kimileri üst geçitlerin üzerinden, kimileri binaların balkonlardan gösteri uçuşunu heyecanla izledi.
4 / 32

Türk Yıldızları'nın, Rize semalarında yaptığı gösteri izleyenlerden alkış aldı.
5 / 32

Nefes kesen gösteride gökyüzünde kalp çizen Türk Yıldızları izleyenlerin beğenisini topladı.
6 / 32

Yaklaşık 20 dakika süren gösteri uçuşu ardından Türk Yıldızları ekibi Trabzon Havalimanı'na geri döndü.
7 / 32

8 / 32

9 / 32

10 / 32

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32

32 / 32

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Kurumu Rize Türk Yıldızları

En Çok Okunan Haberler

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kasırga öncesi plaja koştular

Kasırga öncesi plaja koştular

Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

AK Parti’den MHP'nin af teklifi için üç aşamalı strateji

AK Parti’den MHP'nin af teklifi için üç aşamalı strateji

Isparta'da lüks araç taklalar atarak otobüs durağına daldı!

Isparta'da lüks araç taklalar atarak otobüs durağına daldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.