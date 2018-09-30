Rize'de binlerce kişi oraya toplandı! İnanılmaz görüntüler...

Türk Hava Kurumu'nun akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize semalarında gösteri gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyebilmek için binlerce vatandaş sahile akın etti. Dünyanın her yerinde gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni kazanan Türk Yıldızları'nın gösterisi öncesinde yerini alan vatandaşlar, gösteriyi telefonlarıyla kaydedebilmek için birbirleriyle yarıştı.