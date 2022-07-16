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Rize'de kırmızı pullu alabalıkların üreme yeri çöplüğe döndü: Söylesek de bir şey olmuyor

16.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yaklaşık 20 yıllık taş ocağı, kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı. Çöplerin dereye atılmasından şikayetçi olan Rahmi Okutan, "Temiz suyuyla bilinen bir yerdi burası. Burası taş ocağına verildikten sonra bu yol genişledi. Burası nadir bulunan kırmızı pullu alabalıkların üreme yerlerinden biriydi. Şu an burada biraz yürüseniz bir tane bile bulamazsınız" dedi.

Rize'de kırmızı pullu alabalıkların üreme yeri çöplüğe döndü: Söylesek de bir şey olmuyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi kenarında bulunan 20 yıllık taş ocağı, kullanımı sona erince çöplük olarak kullanılmaya başlandı. Çöplük haline gelen taş ocağına inşaat atıkları ve çöplerin atılmasından şikayetçi olan bölge halkı çözüm bulamadı. Çöpler, derede bulunan nadir balık türü olan kırmızı pullu alabalıkların neslini de tehdit ederken, vatandaşlar ise çözümü çöpleri yakmakta buluyor.

''KIRMIZI PULLU ALABALIKLARIN ÜREME YERİYDİ''

Çöplerin dereye atılmasından şikayetçi olan Rahmi Okutan, "Temiz suyuyla bilinen bir yerdi burası. Burası taş ocağına verildikten sonra bu yol genişledi. Aşağıda yol yapılınca buradan direkt bağlantı kurulabiliyor. Bizim köydeki vatandaşlar veya çevre köylerde bulunan vatandaşlar buraya çöp atıyor. Bütün çöpler buraya atılmış. Söylesek de hiçbir şey olmuyor. Burası nadir bulunan kırmızı pullu alabalıkların üreme yerlerinden biriydi. Şu an burada biraz yürüseniz bir tane bile bulamazsınız" dedi.

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(İHA)

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Rize
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