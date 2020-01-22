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  4. Rize'de korkutan kazalar kameraya böyle yansıdı

Rize'de korkutan kazalar kameraya böyle yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Rize’de son bir yıl içinde meydana gelen bazı trafik kazaları il genelindeki MOBESE kameralarına yansıdı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içinde meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazası görüntüleri, kazalara dikkat çekmek amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 

Görüntülerde, Rize merkezde ve İyidere ilçesinde meydana gelen bazı trafik kazaları yer alırken, kazaların daha çok sürücülerin dikkatsizliğinden ve aşırı hız yüzünden kaynaklandığı görülüyor.

Sürücü ve yayaları trafik kazaları konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranmaya davet eden İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geçen yıl Rize’de 783 maddi hasarlı ve 758 yaralanmalı olmak üzere toplam bin 541 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken bin 278 kişinin ise yaralandığı belirttiler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Kaza trafik kazası

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