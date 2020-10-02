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Rize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyor.

Rize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Rize ve Artvin’de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirip, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yetkililerin uyarılarının ardından bölgede beklenen yağış başladı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Tunca Beldesi grup yolu yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uzmanlar, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyor.

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