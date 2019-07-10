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Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Rize'de koruma altındaki tarihi Ambarlık Kemer Köprü yıkıldı. Kentte 18'inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003'te tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprü, kendiliğinden çöktü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2011'de restore edilen 7 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda, 2,70 metre genişliğindeki köprünün enkazında incelemelerde bulundu.

Kesme ve moloz taştan inşa edilen, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan köprünün yıkılma nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Köy Muhtarı İdris Türüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ambarlık Kemer Köprü'nün, köyün sembolü olduğunu söyledi.
Türüt, "2011'de köprüde onarım yapıldı. Taban kısmında hiçbir sıkıntı yoktu. Kenarlarında deforme vardı. Onları yapmak için köprüyü tamamen onarıma aldılar." dedi.
Köprünün sabah saatlerinde yıkıldığını belirten Türüt, "Bu köyde doğan ve büyüyen herkes köprüyü karşısında bulmuş. Ulaşım sorun değil, yaparsın bir köprü, herkes ulaşımını sağlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm. Günde yaklaşık 200 turist gelip köprüde fotoğraf çektiriyordu." diye konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Rize Ambarlık Kemer Köprü

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