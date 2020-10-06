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Rize'de yaylacılara 'yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 08:52 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de dönüş hazırlığına başlayan yaylacılar, terör önlemleri kapsamında evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları yönünde uyarılıyor.

Rize'de yaylacılara 'yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı

Kış mevsiminde terör örgütü üyelerince yayla evlerini kullanarak barınma ve gıda ihtiyaçlarını gidermelerinin önüne geçmek için, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yaylalara çıkan jandarmalar, evleri tek tek dolaşarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Yaylacılardan kış için geri dönüşleri sırasında evlerinde terör örgütü üyeleri tarafından kullanılabileceği düşünülen yaşam malzemesi bırakmamalarını isteyen jandarma ekipleri, uyarılarda bulundu. Ekipler, yayla evlerinin teröristlerce kış mevsimi boyunca barınma amacıyla kullanılabileceğini hatırlattı, uyarıcı afişler astı.

SABİT NOKTALARDA SIKI DENETİM

Rize İl Jandarma Komutanlığınca; teröristlerin bölgeye sızmalarını engellemek amacıyla, polisle müşterek olarak sabit kontrol noktalarında, 24 saat esasına göre sıkı kontrol yapılıyor. Asayiş birimleri tarafından vatandaşların kimlik bilgileri sorgulanıyor, şüpheli durumlarda gerekli işlemler yapılıyor. Kontrol noktalarında muhtemel terör eylemlerine tedbir kapsamında, son teknolojiye ve termal özelliğe sahip zırhlı araçlarla, gözetleme yapılıyor, gerektiğinde ateş desteği sağlanıyor. Bu noktalarda ayrıca, emniyet tedbirlerine ilave olarak, eğitimli komando unsurlarınca takviye yapılıyor. Havadan gözetleme ve kontrol maksadıyla dronlar da kullanılıyor.

'MALZEME BIRAKMADAN EVİMİZİ KAPATACAĞIZ'

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nda jandarma ekipleri tarafından uyarılan yayla sakinlerinden Yeliz Ertaç, "Önceki yıllarda giderken kalan malzemelerimizi evimizde bırakıyorduk. Bu malzemelerin dışarıdan gelen kişilerce kullanıldığını öğrendik. O yüzden biz de artık bırakmamaya çalışıyoruz. Jandarmada bu konuda gerekli uyarıları yapıyor. Biz de hiçbir erzak bırakmadan evlerimizi kapatıp geri dönüyoruz” dedi.

Şakir Güvenç de "Jandarmanın bu uyarıları gerçekten çok yerinde hepimizi bilinçlendiriyor. Biz zaten erzağımızı sonuna kadar kullanarak, burada bir şey bırakmadan ayrılıyoruz. Yaylalarda evlerde bir şey bırakılmasın" diye konuştu.
Faik Aydoğdu ise "Bizde jandarmamızın yaptığı uyarılar doğrultusunda evlerimizde erzak bırakmıyoruz. Jandarmamız zaten bu bölgeleri hep kontrol altında tutuyor, bugüne kadar herhangi bir tatsız olay bölgemizde yaşanmadı" dedi.

(DHA)

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