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  4. Rize'de yıllardır şifalı diye içilen ama zehirli çıkan ılıca suyuna uyarı yazısı asılmıştı! Kimliği belirsiz kişilerce söküldü...

Rize'de yıllardır şifalı diye içilen ama zehirli çıkan ılıca suyuna uyarı yazısı asılmıştı! Kimliği belirsiz kişilerce söküldü...

18.08.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Rize'de yaşandı. Şifalı diye içilen ve alınan numunelerde sudaki arsenik oranı 27 kat daha fazla çıkınca içilmemesi için asılan ılıca suyundaki uyarı yazısı kimliği belirsiz kişilerce söküldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de yıllardır şifalı diye içilen ama zehirli çıkan ılıca suyuna uyarı yazısı asılmıştı! Kimliği belirsiz kişilerce söküldü...

Merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünün turizm destinasyon projesi çerçevesine alınmasının ardından Andon suyu olarak bilinen suyun bu destinasyon içerisine alınması amacıyla analizi yapıldı. Yapılan analizde sudaki arsenik oranı 27 kat fazla çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından suyun yanına tüketilmesinin sağlığa uygun olmadığı yönünde uyarı levhası asıldı. Yıllardır şifalı diye içilen hayrata Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından asılan "Bu suyun içilmesi sağlık açısından uygun değildir" yazısı bir süre sonra kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden söküldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARSENİK ORANI 27 KAT FAZLA ÇIKMIŞTI

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Rize merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünde yer alan ve kulaktan kulağa yıllardır şifalı diye yayılan ılıca suyundan 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca olarak bilinen suyun adeta kanseri insanların ayağına çağırdığını ortaya çıkarmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) içme suyunda izin verdiği arsenik sınır ölçüsü 10 mikrogram/litre iken, Trabzon Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilen ılıca suyunda arsenik oranı 27 kat fazla, 273,43 mikrogram/litre olarak ölçülmüş, aynı kaynak suyunda 250 mikrogram/litre olması gereken sülfat oranı 496,37, sodyum oranı ise 200 mikrogram/litre olması gerekirken 373,12, mangan oranı ise 50 olması gereken yerde 624,17 mikrogram/litre çıkmıştı. Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asılmıştı.

BÖBREK TAŞI OLAN SUYA KOŞUYORDU

DSÖ’ye göre arsenik içme sularındaki en tehlikeli kimyasal olan arsenik kanserojen etki taşıyor. Böbrek taşı için de kulaktan duyma sözlerle sürekli tavsiye edilen Andon içme suyunda fazlasıyla bulunan arsenik maddesi mesane ve akciğer kanseri açısından risk oluştururken, bu madde ayrıca cilt ve böbrek kanserlerine de sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra kalp damar sisteminde, beyin ve sinir sisteminde olumsuz etkileri olan maddeyi barındıran suyu her gün yüzlerce vatandaş böbrek rahatsızlığı için tercih ediyordu. (İHA)

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Rize su arsenik yazı
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