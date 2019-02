Rize Valisi'nden korkutan açıklama

'FAZLA ZAMAN HARCAMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde geçen hafta çatlaklar oluşması üzerine tahliye edilen 8 katlı 21 daireli Kent apartmanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çeber, şunları dedi: "İlimizde, İstanbul Kartal'dakine benzer Allah korusun bir can kaybı yaşamadan atlattığımız bir süreç yaşandı. Bir apartmanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Rize'nin deprem anlamındaki yeri güncellendi, bir derece arttı. İnşaatları gördüğünüzde, demir ve inşaat kalitesi, evlerin durumunun çok parlak olmadığı çıplak gözle bile görülüyor. Onun için daha fazla zaman harcamak gibi bir lüksümüz yok. En kısa zamanda başlamamız lazım. Bu yıl içinde belli adımlar atılacağını ifade edebilirim ama bakanlığımız ve TOKİ süreci yürüttüğü için, biz de oradan gelecek çalışmaları bekliyoruz."

'RİSKLİ BİNALARDA YÜZDE 6 EĞİM VAR'

Engindere Mahallesi'nde yıllar önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan toplam 96 daireli 4 binanın durumunu değerlendiren Vali Çeber, "Onunla ilgili aslında atılacak adımlar mevzuatımızda yazıyor. Yapılanlar yapılmış. Yanılmıyorsam 94'ten beri hemen hemen her yıl ya da 2 yılda bir o binalar gündeme gelmiş. Her seferinde ilgili birimler, bina sakinlerine durumu anlatmış, riskleri aktarmış. Mevzuatı da onlara anlatarak, demişler ki; 'arkadaşlar buralara başvurup risk tespiti isteyebilirsiniz. İsterseniz bunu resen biz yaparız, akabinde size 18 ay kira yardımı yapabiliriz. Ondan sonra riskli bina kabul edildiği zaman, birçok vergiden muaf olarak evlerinizi yenileme şansınız var. Gelin bu yola bir an önce başlayalım' diye vatandaşlarımıza söylenmiş. Biz bu süreci daha da geliştirerek yeniden yapıyoruz. Denilen doğru, yaklaşık yüzde 6'ya kadar bir eğimin olduğundan bahsediyorlar. Sayın bakanımız geldiğinde, otelden de o bina görülüyordu. Tekrar baktık. Oradaki vatandaşlarımızın da son derece duyarlı olması lazım. Bir an önce binalarının risk analizlerinin yapılıp; tahliye gerekiyorsa tahliye, güçlendirme gerekiyorsa usulüne uygun güçlendirme, yenileme gerekiyorsa yenileme yapmak lazım. Arkadaşlarımız tekrar bu görüşmeleri sürdürüyor" ifadelerini kullandı.