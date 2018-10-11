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Rize'de altından dere geçen binanın yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

Muradiye beldesinde 32 yıl önce yapılan ve altından dere geçen belediyeye ait 4 katlı binanın yıkımına başlandı - Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı: "Beldemizde tehlike arz eden binaların yıkımı devam ediyor. Kısa süre önce de yine beldemizde benzer durumdaki 7 katlı binanın yıkımı gerçekleştirilmişti"

RİZE (AA) - Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen, 32 yıl önce yapılmış, belediyeye ait, altından dere geçen 4 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün, Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ile anlaşması ve protokol imzalanmasının ardından binanın altındaki iş yerleri, halk kütüphanesi ve Kuran kursu boşaltıldı.

Boşaltma işleminin tamamlanmasının ardından binanın yıkımına başlandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda binanın bazı bölümleri çöktü. Binada çöken bölümlerde kolon bulunmaması dikkati çekti.

Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, gazetecilere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşmanın ardından tehlike arz eden binaların yıkımının devam ettiğini, kısa süre önce benzer durumdaki 7 katlı binanın yıkıldığını hatırlattı.

Balcı, belediyeye ait binanın da çok eski yıllarda yapıldığını belirterek, "İki derenin birleştiği noktanın üzerine yapıldığı için bugün yıkımına başladık. Bu yıkım ile birlikte Muradiye'yi büyük bir dertten kurtarmış oluyoruz. Belediye olarak çarpık yapılaşmaya karşı aldığımız kararları uygulamaya devam ediyoruz. Muradiye'de sorunlu binamız kalmayacak." diye konuştu.

Rize'de altından dere geçen binanın yıkımına başlandı

- Muradiye beldesinde 32 yıl önce yapılan ve altından dere geçen belediyeye ait 4 katlı binanın yıkımına başlandı - Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı: "Beldemizde tehlike arz eden binaların yıkımı devam ediyor. Kısa süre önce de yine beldemizde benzer d

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Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı
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Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı
3 / 7

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı
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Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı
5 / 7

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı
6 / 7

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı
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Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Rize'deki 4 katlı binanın yıkımına başlandı
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4 katlı bina Rize yıkım işlemi gerçekleşti

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