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Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:57 | Son Güncelleme

Ardeşen ilçesindeki operasyonda 3 kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında M.Ö, A.Ö. ve A.Ö'ye ait evlere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Burada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, tabanca üst kapağı ile namlusu ve kalıbı, 3 şarjör, mermi, tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö, A.Ö. ve A.Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Ardeşen kaçak silah atölyesi operasyon Rize

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