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Rizeli girişimci kadınlar bez bebek üretip, satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir araya gelen 9 girişimci kadın, kurdukları atölyede 'paçika' adını verdikleri bebek yapmaya başladı.

Rizeli girişimci kadınlar bez bebek üretip, satıyor

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize),(DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir araya gelen 9 girişimci kadın, kurdukları atölyede 'paçika' adını verdikleri bebek yapmaya başladı. Organik malzemelerin kullanıldığı, yöreye ait motiflerle süslenen bez bebekler ilgi görüyor.
Çayeli ilçesinde 9 girişimci kadın, Çayeli Bakır işletmeleri, Büyükdere Vadisi İskan Vakfı ve Madenli Belediyesi’nin katkılarıyla iş ve istihdam geliştirme projesine katılarak girişimcilik, satış pazarlama ve e-ticaret alanlarında eğitim aldı. Eğitim sonrası kadınlar, oluşturulan atölyede el emeğiyle, yüzde yüz organik malzemelerden bez bebek üretimine başladı. Yörede kız çocuklarına hitap edilen 'paçi' kelimesi ile yine yöresel şivede kullanılan konuşma eki ‘ka’yı birleştirerek bebeklere 'paçika' adını veren girişimci kadınlar, isim hakkı için de patent başvurusunda bulundu. Yöreye özgü motif ve desenlerle süslenen bez bebekleri internet üzerinden satışa çıkaran kadınların ürettiği bez bebekler yoğun ilgi görüyor.
'ÇOK GÜZEL İLERLİYORUZ'
Kadınlar adına dernek de kurmayı düşündüklerini anlatan Merve Karaoğlu (28), kimya mühendisliği mezunu olmasına rağmen bu grubun içerisinde yer alarak bez bebek üretimi yaptığını söyledi. Karaloğlu, "Girişimcilik eğitimi sonrasında bir kadın gücü oluşturarak bu atölyeyi açtık. 5 ay önce çıktığımız bu yolda çok güzel ilerliyoruz. İlk etapta 200 bebek ürettik ve internet üzerinden satışa sunduk. Gelen taleplerle beraber ürünlerimizi artırarak modern bebeklerle birlikte sipariş bebekler yapıyoruz. 100 liradan sattığımız bebeklerimiz ilgi görüyor, biz de mutlu oluyoruz” dedi.
'İSTEĞE GÖRE BEBEK HAZIRLIYORUZ'
Aldıkları girişimcilik eğitimlerini hayata geçirerek organik yöresel bebek yapmak için yola çıktıklarını anlatan Safiye Şişman da (31), "Eğitimlerden sonra ‘yöremizde ne eksik, ne yapabiliriz' ‘diye düşünürken çocuklarımıza hem organik hem de yöresel bebek üretme fikri ortaya çıktı. Yörede kız çocuklarına söylenen paçi ve yine yöresel bir terim olan ‘ka’yı kullanarak 'Paçika Bebeği' ortaya çıkardık. Organik ürünler kullanarak yaptığımız bebeğimizi keşanla, evlerde babaannelerin teyzelerin ördüğü patiklerle, çoraplarla süsleyerek satışa sunduk. Bu şekilde her kesime ulaşarak, babaannelere, ev kadınlarına da destek olduk. Yavaş yavaş hedefimize ulaşıyoruz. İnternet üzerinden satışlarımız devam ediyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Organik olması, bez bebek olması, 9 girişimci kadının hazırlaması dikkat çekiyor. Şimdi yöresel bebek yanında isteğe göre de bebek hazırlıyoruz, onlar göz renginden kıyafetine kadar şeklini belirliyor, biz yapıyoruz” diye konuştu.
60 KADINDAN 9'U BİR ARAYA GELDİ
Kursun açılmasına öncülük eden Çayeli Bakır İşletmeleri Dış İlişkiler Süpervizörü ve Büyükdere Vadisi İskan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yarıkan ise, istihdamı geliştirmeye yönelik özellikle beldedeki kadınlar için başlattıkları projede girişimcilik eğitimi alan 60 kadından 9’unun bir araya geldiğini söyledi. Yarıkan, "Bizim de kendilerine atölyenin oluşturulması ve projenin geliştirilmesinde desteklerimiz oldu. Bez bebek üzerine çalıştık, çünkü bölgede bu yönde çok fazla çalışma olmadığını gördük. Özellikle yerli ve yabancı turistleri de hedef alarak Karadeniz temalı Paçika Bebeğin üretilmesine destek verdik” ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI

Rizeli girişimci kadınlar bez bebek üretip, satıyorRizeli girişimci kadınlar bez bebek üretip, satıyorRizeli girişimci kadınlar bez bebek üretip, satıyorRizeli girişimci kadınlar bez bebek üretip, satıyor

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