HABER

Rize’nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 00:26 | Son Güncelleme

Rize’nin Pazar ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Irmak Köyü Azaklı mevkiinde yolda araç içinde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.Rize’de sağanak yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelirken, Irmak Köyü Azaklı mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle köprü su altında kalınca araç içerisinde 7 kişi yolda mahsur kaldı.

Rize’nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış

Rize’nin Pazar ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Irmak Köyü Azaklı mevkiinde yolda araç içinde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.
Rize’de sağanak yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelirken, Irmak Köyü Azaklı mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle köprü su altında kalınca araç içerisinde 7 kişi yolda mahsur kaldı. Heyelanın da yaşandığı alanda mahsur kalan vatandaşlar AKUT ve AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, Özel İdare’ye ait kepçe ile heyelanın kapattığı yol açılarak araç ve içerisindeki 7 kişi kurtarıldı.

PARTNERZerrin Özer'den üzücü haberZerrin Özer'den üzücü haber
Kendi yükünün altında can verdi!Kendi yükünün altında can verdi!
Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdıAğrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Yollar kapandı, caddeler göle döndü!

Rize'de can pazarı! 3 kişi böyle kurtarıldı!

Düzce'de korkunç kaza! Taşıdığı yükünün altında can verdi!

Kendi yükünün altında can verdi!

Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Rize’de şiddetli yağış! Birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de şiddetli yağış! Köy yolları ulaşıma kapandı

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.