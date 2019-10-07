Rize’nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış

Rize’nin Pazar ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Irmak Köyü Azaklı mevkiinde yolda araç içinde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Rize’de sağanak yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelirken, Irmak Köyü Azaklı mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle köprü su altında kalınca araç içerisinde 7 kişi yolda mahsur kaldı. Heyelanın da yaşandığı alanda mahsur kalan vatandaşlar AKUT ve AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, Özel İdare’ye ait kepçe ile heyelanın kapattığı yol açılarak araç ve içerisindeki 7 kişi kurtarıldı.

