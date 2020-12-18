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Robbie Williams'ın ölümden döndüğü balık diyeti nedir, nasıl yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her gece ahtapot, kalamar ve ton balıktan zengin bir menüyle balık diyeti yapan dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams cıva zehirlenmesi nedeniyle ölümden döndü. Bunun üzerine binlerce kişi, 'balık diyeti nedir, balık diyeti nasıl yapılır?' şeklinde aramalar yapmaya başladı.

Robbie Williams'ın ölümden döndüğü balık diyeti nedir, nasıl yapılır?

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, kısa süre önce balık diyeti nedeniyle ölümden döndüğünü açıkladıktan sonra dikkatler 'balık diyeti nedir?' çevrildi.

BALIK DİYETİ NEDİR?

Fazla kilosu olmamasına rağmen sadece belirli bölgeleri eritmek isteyenler için uygulanabilecek ideal diyetlerden birisi de balık diyetidir. Uzman diyetisyenler tarafından bölgesel zayıflama için önerilen balık diyeti, kış mevsiminde uygulandığı zaman yaza fit bir vücut ile girme imkanı sağladığı için kış aylarının en popüler zayıflama diyetlerinden birisidir.

HER BALIK DİYETTE TÜKETİLİR Mİ?

Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin balıkların tüketimi sayesinde bel ve kalça yağlanmalarını sizde azaltabilirsiniz. Peki her balık diyette yenir mi? Yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre, 100 gram pişmiş levrek 97 kalori, 18 gram protein, 2 gram yağ, 53 mg kolesterol içerirken, 100 gram pişmiş dana etinin 305 kalori, 25 gram protein, 21 gram yağ, 110 mg kolesterol içerdiği tespit edildi. Kahvaltıdan 30 dakika önce yarım limon sıkılmış iki bardak su tüketilmelidir.

Robbie Williams balık diyeti nedeniyle ölümden döndüRobbie Williams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü

Kahvaltı:

Şeker katılmayan çay

1 dilim yağsız peynir

1 dilim kepekli ekmek veya tam buğday ekmeği

1 yumurta

Öğle:

1 adet ton balığı konservesi

Şekersiz çay

Akşam:

1 adet ton balığı konservesi

Haşlanmış brokoli ya da 2-3 tane balıklı yeşillikli salata

Şekersiz çay

BALIK DİYETİNİN KİLO VERMEDEKİ FAYDALARI

  • Vücut içerisindeki kanın yağlanmasını engellemek ve gölgede kilo kontrolünü sağlar.

  • Özellikle de karın ve bel yağlarını yakma konusunda oldukça etkilidir.

  • Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.
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