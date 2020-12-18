Robbie Williams'ın ölümden döndüğü balık diyeti nedir, nasıl yapılır?

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, kısa süre önce balık diyeti nedeniyle ölümden döndüğünü açıkladıktan sonra dikkatler 'balık diyeti nedir?' çevrildi.
Fazla kilosu olmamasına rağmen sadece belirli bölgeleri eritmek isteyenler için uygulanabilecek ideal diyetlerden birisi de balık diyetidir. Uzman diyetisyenler tarafından bölgesel zayıflama için önerilen balık diyeti, kış mevsiminde uygulandığı zaman yaza fit bir vücut ile girme imkanı sağladığı için kış aylarının en popüler zayıflama diyetlerinden birisidir.
Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin balıkların tüketimi sayesinde bel ve kalça yağlanmalarını sizde azaltabilirsiniz. Peki her balık diyette yenir mi? Yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre, 100 gram pişmiş levrek 97 kalori, 18 gram protein, 2 gram yağ, 53 mg kolesterol içerirken, 100 gram pişmiş dana etinin 305 kalori, 25 gram protein, 21 gram yağ, 110 mg kolesterol içerdiği tespit edildi. Kahvaltıdan 30 dakika önce yarım limon sıkılmış iki bardak su tüketilmelidir.
Kahvaltı:
Şeker katılmayan çay
1 dilim yağsız peynir
1 dilim kepekli ekmek veya tam buğday ekmeği
1 yumurta
Öğle:
1 adet ton balığı konservesi
Şekersiz çay
Akşam:
1 adet ton balığı konservesi
Haşlanmış brokoli ya da 2-3 tane balıklı yeşillikli salata
Şekersiz çay
Vücut içerisindeki kanın yağlanmasını engellemek ve gölgede kilo kontrolünü sağlar.
Özellikle de karın ve bel yağlarını yakma konusunda oldukça etkilidir.
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