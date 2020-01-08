’Robin Hood’ bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

İstanbul’un dar gelirli semtlerinde içinde 1000 lira bulunan zarflar dağıtan ve ’Robin Hood’ olarak adlandırılan hayırsever bu kez Üsküdar’da ortaya çıktı. Kitap dostu olarak bilinen ve çocuklara sürekli kitap hediye eden Bakkal Kamber Bozan’a 15 bin adet kitap hediye etti. Kitapların bir kısmı bakkalda okurlarını beklerken, bir kısmı ile bakkal Kamber Bozan’ın adına kütüphane açılacak.

’Robin Hood’ Üsküdar’da ortaya çıktı

O anları anlatan bakkal Kamber Bozan, şunları söyledi: Ben akşam bakkalda oturuyordum. Akşam saat 23.00 kadar açığız saat 21.30 civarında kapı çalındı. 3 genç arabayla geldiler selam vererek içeri girdiler. Koliler ile elinde kitap getirdiler ben de sordum. Bu kitaplar nereden geliyor diye onlar da bu kitapları 'Robin hood göndermiş' dedi, 'çok güzel' dedim. 15 bin kitap, ben de yerim olmadığı için benim adıma köylere gönderseniz olmaz mı? Onlarda olur dediler. Senin adına köylere göndeririz dediler. Bir kısmını bakkala aldım bir kısmını benim adıma köylere gönderecekler.

Ben de dedim keşke bütün ülkede Robin Hood’lar çoğalsa da bütün esnaflarımıza, insanlarımıza yardımcı olsalar. Ben insanlarımıza imkan verilmesini istiyorum. Kendimden yola çıkarak ben okuyamadım. Ben isterim ki bütün esnaflarımız dükkanlarının önüne stant koysalar çocuklarımıza yardımcı olsalar, biz burada çocuklarımıza kitapları ücretsiz veriyoruz daha sonra bana gelip özetini anlattıklarında onlara çikolatalar hediye ediyorum. Amacımız onların öz güvenlerinin yerine gelmesi, sadece kitap versem olmaz çocuklarımızı ödüllendirince daha hevesli olurlar.

Kitapların hangi okullara gideceklerini tespit edecekler. Kitapları hangi köylere gönderdiklerini bana haber verecekler. Ben böyle bir çalışmadan çok mutluyum. İnsanların duyarlı olduğu için kayıtsız kalmadıkları için insanların ilgilendiği için çok mutlu oldum, çok sevindim.

Hayatta insanın bir amacı vardır. Benim amacım da gençlerimizin mutlu olmasıdır. Benim adıma kütüphane açılmış ben kitap göndermişim tabi ki sevirim, çok mutlu olurum. Keşke yapsalar ben de takip ederim ben de gidip görmek isterim. Bakkal olarak sürekli çalışıyorum bir yere gidemiyorum. Bu emeğin karşılığını vermek için bende giderim, çocuklarımız bizim geleceğimiz.