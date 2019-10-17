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Robotik cerrahi ile miyom ameliyatının avantajları saymakla bitmiyor!

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 17.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Bir tür laparoskopik myomektomi türü olan robotik myomektomi, cerrahların rahimdeki fibroidleri çıkardığı minimal invaziv bir yöntemdir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, robotik cerrahi ile miyom ameliyatının avantajlarını en ince ayrıntısına kadar biz

Robotik cerrahi ile miyom ameliyatının avantajları saymakla bitmiyor!

Geleneksel açık karın ameliyat ile karşılaştırıldığında robotik myomektominin birçok avantajı bulunur. Rahim abdomen bölgesinde bulunan ve bebeğin hamilelik süresince içerisinde bulunduğu üreme organıdır. Bazı durumlarda rahim duvarındaki hücreler büyüyerek fibroid leiomiyom ya da miyom adı verilen tümörlere dönüşür.

Bu yapılar her zaman kanser gibi kötü huylu olmamaktadır. Bazı durumlarda çok küçük olabilirken nadir durumlarda bir portakal kadar büyük olabilir. Miyomlar çok yaygındır ve menapoz dönemine gelmemiş her kadında oluşma riski bulunur. Birden fazla olabildiği gibi aynı anda rahmin farklı yerlerinde de meydana gelebilir.

ROBOTİK CERRAHİ İLE TEDAVİ

Robotik cerrahi yöntemi, laparoskopik yöntemin daha gelişmiş bir türüdür ve bu nedenle laparoskopik yönteme göre de bazı avantajlara sahiptir. Vücuda yapılan bir kaç küçük kesi aracılığı ile yapılan işlemlerde cerrah operasyonu bir konsoldan gerçekleştirir.

Hassas robotik kollarda yer alan enstrümanlar, insan bileğinin dönemeyeceği açılarda işlemler yaparak çevre dokularda hasar gelme riskini minimuma indirir. Ayrıca kollarda yer alan kameraların sağladığı üç boyutlu görüntü, laparoskopik yöntemdeki iki boyutlu görüntüye göre derinlik algısı da oluşturur.

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Hassas ve ince kollar sayesinde ulaşılması güç yerlerdeki fibroidler kolay bir şekilde temizlenir. Ayrıca robot kolları insan eli titremesini de ortadan kaldırarak ameliyatın daha keskin bir hassaslıkta gerçekleştirilmesini sağlar.

OPERASYON SONRASI

Robotik cerrahi yöntem operasyon esnasında hem hastaya hem de cerraha konforlu bir süreç sunar. Aynı şekilde operasyon sonrası da hasta için daha konforlu hale gelir. İşlem çok küçük kesilerden gerçekleştirildiği için iyileşme süresi de açık operasyonlara göre çok daha kısadır.

Ayrıca kesilerin küçüklüğü ameliyat sonrası iltihap gibi semptomların görülme riskini de minimuma indirir. İşlemden sonra genellikle hastanede kalma süresi bir gündür. Gündelik hayata dönüş ise açık ameliyatlardan daha çabuk olur.

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Operasyonu takip eden iki ile dört haftalık süreçte yorucu egzersizlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınmak gerekir. Ameliyatın bir santimden küçük kesilerden yapılması sayesinde büyük bir ameliyat izi de kalmamaktadır ve birkaç yıl sonra dışarıdan fark edilemeyecek hale gelmektedir.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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www.jinekolojiderobotikcerrahi.com
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robotik cerrahi miyom ameliyatı

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