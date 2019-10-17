Robotik cerrahi ile miyom ameliyatının avantajları saymakla bitmiyor!

Geleneksel açık karın ameliyat ile karşılaştırıldığında robotik myomektominin birçok avantajı bulunur. Rahim abdomen bölgesinde bulunan ve bebeğin hamilelik süresince içerisinde bulunduğu üreme organıdır. Bazı durumlarda rahim duvarındaki hücreler büyüyerek fibroid leiomiyom ya da miyom adı verilen tümörlere dönüşür.

Bu yapılar her zaman kanser gibi kötü huylu olmamaktadır. Bazı durumlarda çok küçük olabilirken nadir durumlarda bir portakal kadar büyük olabilir. Miyomlar çok yaygındır ve menapoz dönemine gelmemiş her kadında oluşma riski bulunur. Birden fazla olabildiği gibi aynı anda rahmin farklı yerlerinde de meydana gelebilir.

ROBOTİK CERRAHİ İLE TEDAVİ

Robotik cerrahi yöntemi, laparoskopik yöntemin daha gelişmiş bir türüdür ve bu nedenle laparoskopik yönteme göre de bazı avantajlara sahiptir. Vücuda yapılan bir kaç küçük kesi aracılığı ile yapılan işlemlerde cerrah operasyonu bir konsoldan gerçekleştirir.

Hassas robotik kollarda yer alan enstrümanlar, insan bileğinin dönemeyeceği açılarda işlemler yaparak çevre dokularda hasar gelme riskini minimuma indirir. Ayrıca kollarda yer alan kameraların sağladığı üç boyutlu görüntü, laparoskopik yöntemdeki iki boyutlu görüntüye göre derinlik algısı da oluşturur.