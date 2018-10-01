Bu konu hakkında birçok teori ve sızıntı gün yüzüne çıkmakta. Artık kaçıncı bilmiyoruz ancak yeni gelen bilgiler açıkçası bizi heyecanlandırmaya yetti.

Bildiğiniz gibi Batman Arkham serisiyle ününe ün katan Rocksteady'in yeni oyununun Superman olacağı uzun zamandır ortalıkta dolaşan bir rivayetti. İşte o rivayet boyutunu iyice aştı ve stüdyonun bir Justice League oyunu üzerinde çalıştığı dedikoduları ortalığa çıktı.

Reddit’te ortaya çıkan bilgilere göre Rocksteady şu aralar Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Cyborg ve Aquaman’in yer alacağı bir Justice League oyunu üzerinde çalışıyor. E3 2018 öncesi bir mocap çalışması yayınlamış ve bizlere yeni oyunda yer alacak olan oyuncular gösterilmişti. Burada da dikkatimizi çeken nokta o oyuncuların toplamda 7 kişi olması.

Peki oyun bizlere nasıl bir hikaye çizgisi sunacak? Kahramanlarımız henüz kariyerlerinin çok başlarında olacak.

Rocksteady Justice League ile ortalığı dağıtmaya geliyor!

Oyunun içerisinde Metropolis, Gotham, Keystone gibi şehirler bizlerin beğenisine sunulacak ve her karakterin kendi özel yaşantısına tanık olacağız. Bu şehirlerin her birinin haritası Arkham Knight’taki Gotham’dan büyük olacak.