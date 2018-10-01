Bu konu hakkında birçok teori ve sızıntı gün yüzüne çıkmakta. Artık kaçıncı bilmiyoruz ancak yeni gelen bilgiler açıkçası bizi heyecanlandırmaya yetti.
Bildiğiniz gibi Batman Arkham serisiyle ününe ün katan Rocksteady'in yeni oyununun Superman olacağı uzun zamandır ortalıkta dolaşan bir rivayetti. İşte o rivayet boyutunu iyice aştı ve stüdyonun bir Justice League oyunu üzerinde çalıştığı dedikoduları ortalığa çıktı.
Reddit’te ortaya çıkan bilgilere göre Rocksteady şu aralar Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Cyborg ve Aquaman’in yer alacağı bir Justice League oyunu üzerinde çalışıyor. E3 2018 öncesi bir mocap çalışması yayınlamış ve bizlere yeni oyunda yer alacak olan oyuncular gösterilmişti. Burada da dikkatimizi çeken nokta o oyuncuların toplamda 7 kişi olması.
Peki oyun bizlere nasıl bir hikaye çizgisi sunacak? Kahramanlarımız henüz kariyerlerinin çok başlarında olacak.
Rocksteady Justice League ile ortalığı dağıtmaya geliyor!
Oyunun içerisinde Metropolis, Gotham, Keystone gibi şehirler bizlerin beğenisine sunulacak ve her karakterin kendi özel yaşantısına tanık olacağız. Bu şehirlerin her birinin haritası Arkham Knight’taki Gotham’dan büyük olacak.
Oyun esnasında karakterler arası hızlı geçiş yapabileceğiz. Oyunun baş kötüsü olarak Starro düşünülüyor. Sadece bununla da sınırlı olmayacak tabii ki. Oyun piyasaya çıktıktan sonra gelecek olan DLC eklentileri ile beraber Darkseid ve Brainiac gibi ikonik kötü karakterlerde bizlerin beğenisine sunulacak.
Sadece kötüler değil süper kahramanlarda bunlarla beraber gelecek. Green Arrow, Hawkgirl ve Martian Manhunter gibi gibi. İşin en heyecanlandıran kısmı ise çıkacağı platformlarda. Justice League oyunu sonraki nesiller için planladığı ve PlayStation 5, Xbox Scarlett ve PC için geliştirildiği söyleniyor.
2019'un ilk aylarında tanıtılacağı söylenen oyun ile beraber artık elimizde bulunan Xbox One ve PS4 konsollarının dama atıldığı bir gerçek. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor!
Kaynak: Teknolojioku
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