HABER

Rocksteady Justice League ile ortalığı dağıtmaya geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

Reddit’te ortaya çıkan bilgilere göre Rocksteady şu aralar Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Cyborg ve Aquaman’in yer alacağı bir Justice League oyunu üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Rocksteady Justice League ile ortalığı dağıtmaya geliyor!

Bu konu hakkında birçok teori ve sızıntı gün yüzüne çıkmakta. Artık kaçıncı bilmiyoruz ancak yeni gelen bilgiler açıkçası bizi heyecanlandırmaya yetti.

Bildiğiniz gibi Batman Arkham serisiyle ününe ün katan Rocksteady'in yeni oyununun Superman olacağı uzun zamandır ortalıkta dolaşan bir rivayetti. İşte o rivayet boyutunu iyice aştı ve stüdyonun bir Justice League oyunu üzerinde çalıştığı dedikoduları ortalığa çıktı.

Reddit’te ortaya çıkan bilgilere göre Rocksteady şu aralar Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Cyborg ve Aquaman’in yer alacağı bir Justice League oyunu üzerinde çalışıyor. E3 2018 öncesi bir mocap çalışması yayınlamış ve bizlere yeni oyunda yer alacak olan oyuncular gösterilmişti. Burada da dikkatimizi çeken nokta o oyuncuların toplamda 7 kişi olması.

Peki oyun bizlere nasıl bir hikaye çizgisi sunacak? Kahramanlarımız henüz kariyerlerinin çok başlarında olacak.
Rocksteady Justice League ile ortalığı dağıtmaya geliyor!

Oyunun içerisinde Metropolis, Gotham, Keystone gibi şehirler bizlerin beğenisine sunulacak ve her karakterin kendi özel yaşantısına tanık olacağız. Bu şehirlerin her birinin haritası Arkham Knight’taki Gotham’dan büyük olacak.

Oyun esnasında karakterler arası hızlı geçiş yapabileceğiz. Oyunun baş kötüsü olarak Starro düşünülüyor. Sadece bununla da sınırlı olmayacak tabii ki. Oyun piyasaya çıktıktan sonra gelecek olan DLC eklentileri ile beraber Darkseid ve Brainiac gibi ikonik kötü karakterlerde bizlerin beğenisine sunulacak.

Sadece kötüler değil süper kahramanlarda bunlarla beraber gelecek. Green Arrow, Hawkgirl ve Martian Manhunter gibi gibi. İşin en heyecanlandıran kısmı ise çıkacağı platformlarda. Justice League oyunu sonraki nesiller için planladığı ve PlayStation 5, Xbox Scarlett ve PC için geliştirildiği söyleniyor.

2019'un ilk aylarında tanıtılacağı söylenen oyun ile beraber artık elimizde bulunan Xbox One ve PS4 konsollarının dama atıldığı bir gerçek. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor!

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERDünyadaki cennet gibi yerlerDünyadaki cennet gibi yerler
Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie geliyor!Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie geliyor!
Huawei Y9 dört kamerası ile göz boyuyor!Huawei Y9 dört kamerası ile göz boyuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rocksteady Justice League Reddit

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

İlginizi Çekebilir

iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!

iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!

WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...

WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...

Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik

Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PlayStation Plus'a zam öncesi indirim fırsatı!

PlayStation Plus'a zam öncesi indirim fırsatı!

A101'de Honor 7c satılacak!

A101'de Honor 7c satılacak!

Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie geliyor!

Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie geliyor!

Huawei Y9 dört kamerası ile göz boyuyor!

Huawei Y9 dört kamerası ile göz boyuyor!

Netflix'e RTÜK darbesi!

Netflix'e RTÜK darbesi!

Astronot olmak isteyenlere zor sorular

Astronot olmak isteyenlere zor sorular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.