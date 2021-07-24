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  4. Rokfor peynirine rakip, Divle obruk peyniri! 6 ay mağarada bekletiliyor

Rokfor peynirine rakip, Divle obruk peyniri! 6 ay mağarada bekletiliyor

24.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinde yer alan ve Fransızların ünlü 'rokfor' peynirine rakip olan Divle obruk peyniri, yerin 36 metre derinliğinde mağarada 6 ay olgunlaşmayı bekliyor.

Rokfor peynirine rakip, Divle obruk peyniri! 6 ay mağarada bekletiliyor

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıp, Divle Obruk Mağarası'na konuyor. Olgunlaşma aşaması mağarada sağlanan peynir, ekim aylarında çıkartılıp, satılıyor. Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Merkezi İtalya'da bulunan Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı listesinde yerini alan peyniri genellikle köydeki kadınlar yapıyor.

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45 YILDIR DİVLE OBRUK PEYNİRİYLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Geçimini peynir yaparak sağlayan Lütfiye Kütahya (63), "45 senedir yapıyorum, koyunu sağıp geliyorum. Belli bir sıcaklıkta o sütü ısıtıyoruz. Ardından mayalıyoruz, onun tuttuğu kıvamı biz biliyoruz. Bizim dağlarımızın otu mu, yoksa mağaramızın besleyişinden mi; ama peynirimiz çok lezzetli oluyor. Peynir, bizim en başta gelen gelirimiz kaynağımızdır. Burada kadınlar uğraşıyor peynirle, erkekler ilgilenmez" dedi.

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YILDA 45 TON ÜRETİLİYOR

Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, peynirin olgunlaşmayı beklediği obruk mağarasının 36 metre derinliğinde ve 256 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Durna, yılda yaklaşık 45 ton üretim yaptıklarını ifade ederek, ''Mağaramıza 100 yıllardır peynir bırakılıyor. Atalarımızdan beri geleneğimizdir burası. İlçemizde nisan ve mayıs ayları gibi peynir tulumlara basılır, mağaraya beyaz tulum olarak girer ve kırmızı olarak çıkar. Mağaramıza ise yaptırdığımız asansörle inip çıkıyoruz'' diye konuştu.

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İçinde peynirin bulunduğu tulum, mağaraya ilk konduğunda beyaz renkli iken, 1- 1,5 ay sonra beyazımsı, mavimsi bir küf oluşuyor. Yaklaşık 6 aylık bekleme süresi tamamlanıp tulum kıpkırmızı bir renk aldığında mağaradan çıkartılıyor.

KİLOSU 150 TL

Aromasını, olgunlaşması için bekletilen mağaradan aldığını ifade eden Durna, ''Peynire aroma tadı veren de mağaranın mikroflora bakteri yapısıdır. Piyasada Divle peyniri diye çok sayıda peynir satılıyor. Bu sahteciliği önlemek için de tulumda barkot bulunuyor. Kilosu 150 TL civarında satılıyor. Mağaradan çıkar çıkmaz da yüzde 80'i satılıyor. Tadı Fransız rokforuna benzetiliyor; ama onun fiyatı 400 lira civarındadır. Bizim peynirimiz, Türkiye'nin bir değeridir, sadece ilçemize ait bir değer değildir. Avrupa patent başvurumuzu da yaptık'' ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Karaman
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