Rollic 6 milyon dolar karşılığında Onnect – Matching Puzzle oyununu satın aldı

Ankara’da yerleşik CHEF Game Studio tarafından geliştirilen Onnect’in yayıncılığını Rollic üstlenmişti ve oyunda pay sahibiydi. Oyunun satışı 6 milyon dolar’a tamamlanırken iki şirket arasındaki anlaşma şartları uyarınca ek ödemeler olabilecek. İlerleyen dönemde Rollic’in kendi stüdyosunda geliştirilecek olan oyun, Rollic’in dünya çapında toplam 400 milyondan fazla indirilen ve sekiz tanesi ABD App Store’da ilk iki sıraya yükselmiş geniş oyun kataloğunun bir parçası olacak.

Bağlantı odaklı bir eşleştirme oyunu olan Onnect pek çok zorlu seviyeye sahip. Oyuncuların oyunda belirli bir süre içerisinde eşleşen kutuları bulup en fazla üç çizgiyle birbirine bağlaması gerekiyor.

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