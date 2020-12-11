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Rollic 6 milyon dolar karşılığında Onnect – Matching Puzzle oyununu satın aldı

11.12.2020 15:50 | Son Güncelleme:
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Rollic 6 milyon dolar karşılığında Onnect – Matching Puzzle oyununu satın aldı

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) bünyesindeki şirketlerden Rollic, yaptığı açıklamayla sevilen eşleştirme oyunu Onnect’i, diğer bir yerli geliştirici CHEF Game Studio’dan satın aldığını duyurdu. Oyunun tüm hakları için 6 milyon dolar ödenirken, taraflar arasındaki anlaşma şartlarına bağlı olarak, ileride 1 milyon dolar tutarında ek bir ödeme yapılması da söz konusu olabilecek.

Ankara’da yerleşik CHEF Game Studio tarafından geliştirilen Onnect’in yayıncılığını Rollic üstlenmişti ve oyunda pay sahibiydi. Oyunun satışı 6 milyon dolar’a tamamlanırken iki şirket arasındaki anlaşma şartları uyarınca ek ödemeler olabilecek. İlerleyen dönemde Rollic’in kendi stüdyosunda geliştirilecek olan oyun, Rollic’in dünya çapında toplam 400 milyondan fazla indirilen ve sekiz tanesi ABD App Store’da ilk iki sıraya yükselmiş geniş oyun kataloğunun bir parçası olacak.

Bağlantı odaklı bir eşleştirme oyunu olan Onnect pek çok zorlu seviyeye sahip. Oyuncuların oyunda belirli bir süre içerisinde eşleşen kutuları bulup en fazla üç çizgiyle birbirine bağlaması gerekiyor.

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