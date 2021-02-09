Rolls-Royce'un ' Spirit of Ecstasy ' heykeli kaç yaşında?

Markanın Goodwood fabrikasında üretilen her arabanın ön tarafını süsleyen kaput süsü, ilk olarak 6 Şubat 1911'de Rolls-Royce'un fikri mülkiyeti olarak tescil edildi.

FARKLI BOYUTLARDA ÜRETİLDİ

Yıllar boyunca tasarımı aynı kaldı, ancak İngiliz otomobil firmasının ilk arabalarında heykel 18 cm yüksekliğindeydi. Motor çalışana kadar kaputun içinde özel bir yuvaya gizlenmiş olan bu heykel, günümüzde ise 9,5 cm yüksekliğe kadar geriledi.

OTOMOBİL KADAR MALİYETLİ

1920'den beri her Rolls-Royce aracına standart olarak takılan ' Spirit of Ecstasy ' veya aynı zamanda bilinen adıyla 'Flying Lady', buzlu kristal veya 24 ayar altın dahil olmak üzere farklı malzemelerden yapıldı. Bu yüzden üretilen bu heykeller yepyeni bir küçük araba kadar maliyetli olabilir. Modelden model farklılık gösteren bu heykelin fiyatı 200 bin $ seviyesinde olabiliyor.

“ŞİRKETTEN DAHA FAZLASINI TEMSİL EDİYOR!”

Rolls-Royce CEO'su Torsten Muller-Otvos, "Spirit of Ecstasy, bir amblem olarak şirketimiz ve ürünlerimizden çok daha fazlasını temsil ediyor" dedi. "Müşterilerimiz için, anında ve evrensel olarak tanınan güçlü bir sembol, başarı, çaba, başarı ve itibar. Güzelliği, sadeliği, zarafeti ve enderliği ile müşterilerimizin aradığı ve bulduğu her şeyi Rolls-Royce motorlu arabalarında özetliyor. "



