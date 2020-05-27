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Roma dönemine ait lahitin sırrı 5 yıl sonra çözüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Bursa'da 2015 yılında bulunan lahitin sırrı yapılan araştırmalar sonucu çözüldü. 5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda Roma dönemine ait mermer lahitin üzerindeki kabartmalı heykellerin kimleri tasvir ettiği anlaşıldı.

Sanat tarihçisi uzmanlar, paha biçilemeyen tarihi lahitin dört bir yanındaki işlemeli heykellerin, Truva Savaşı, Truva sahnesinde oturan Briseis, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve yine mitolojisiye göre Peleus ile su tanrıçası Thetis’in oğlu savaşçı Aşil’e ait olduğunu ortaya çıkardı.

Bursa’nın İznik ilçesinde 2015 yılında Hisardere Köyü yolu üzerinde bir zeytin tarlasında 2. Yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit çıkartılmıştı. İznik Arkeoloji Müzesinde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş heykelleri araştıran uzmanlar, önemli tarihi bilgiye ulaştılar.

Tarihi lahiti inceleyen uzmanlar heykellerin Truva savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve Aşil’e ait olduğunu tespit etti. Lahitin diğer yüzünde ise ilkbahar, yaz ve sonbaharı temsil eden heykeller bulunuyor.

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