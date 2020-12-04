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Roma'da atlı faytonların kent içinde kullanımı yasaklandı

04.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Roma'da atlı faytonların kent içinde kullanımı yasaklandı

Roma'da özellikle turistlerin rağbet ettiği atlı faytonların kent içinde kullanımı yasaklandı. Roma Belediyesi'nin aldığı kararla atlı faytonlar kent içinde, motorlu taşıtlarla aynı yollarda kullanılamayacak. Faytonların yalnızca parklarda ve saat düzenlemesi gibi yeni kurallarla kullanımına izin verilecek.

İtalya'nın başkenti Roma'da özellikle turistlerin rağbet ettiği atlı faytonların kent içinde kullanımı yasaklandı.

Roma Belediyesi'nin aldığı kararla atlı faytonlar kent içinde, motorlu taşıtlarla aynı yollarda kullanılamayacak. Faytonların yalnızca parklarda ve saat düzenlemesi gibi yeni kurallarla kullanımına izin verilecek.

Parklarda kullanılan fayton atları, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkarsa çalıştırılamayacak. Ayrıca hayvanlar düzenli molalar vererek günde en fazla 7 saat faytona koşulabilecek.

Kurallara uymayanlara 500 euro'ya kadar idari para cezası, ruhsat iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.

Roma'da fayton turları düzenleyenlerin, yolcu başına 100 euro'ya varan ücretler aldığı belirtiliyor.

Belediyenin açıklamasına göre karar, "hayvanların korunması amacıyla" alındı. Fayton işletmecilerinin iş kaybına uğramasını önlemek amacıyla da çalışma izinlerini taksi ruhsatıyla değiştirme imkanı getirildi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de bu kararla hem hayvanların sağlığının hem de kent halkı ve turistlerin güvenliğinin korunacağını söyledi.

Raggi, "Artık kent sokaklarında, yaz aylarının en sıcak saatlerinde bitkin düşmüş atları görmeyeceksiniz. Faytonla gezintiye çıkmak herkes için daha güvenli olacak: Hayvanlar, işletmeciler ve harika şehrimizde at arabasıyla gezmekten mahrum kalmak istemeyenler için" dedi.

Hayvan hakları örgütleri kararı yetersiz buldu

Öte yandan belediyenin kararını ve Raggi'nin ifadelerini hayvanların korunması açısından yetersiz bulanlar da oldu.

Belediye başkanının sosyal medyada yaptığı duyurunun altına, "Bu korunması gereken değil tamamen kaldırılması gereken bir gelenek" gibi yorumlar yazıldı.

Hayvan hakları ve çevre örgütü Alleanza Popolare Ecologista (Ekolojist Halk İttifakı), atlı faytonların tamamen yasaklanması çağrısı yaptı. Örgüt, Belediye Başkanı Raggi'nin 2016'da bu göreve gelmeden önce faytonları yasaklama vaadinde bulunduğunu hatırlattı ve şu eleştiride bulundu:

"Hayvanların refahı için hiçbir şey yapılmayan 4.5 yılın sonunda, hayvanların çektiği arabaların parklara taşınması kararı geldi. Bu, atların sömürülmesine son vermeyen yetersiz bir adım."

Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) ise belediyenin kararını "kısmi zafer" diye tanımladı.

Örgüt, "her türlü hava koşulunda, gürültü ve hava kirliliğinin içinde, Roma'nın kaotik trafiğinde dolaşmaya zorlanan atların çektiği arabaların tarih olmasını" olumlu bulurken, "atların köleliğine tamamen son verilmesi" gerektiğini belirtti.

OIPA, yeni yönetmelikle fayton işletmecilerine taksi ruhsatı alma seçeneği sunulmasını da olumlu karşıladı ve "Tüm at arabacılarının taksici haline gelmesini umuyoruz" dedi.

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