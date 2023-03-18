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Roman Abramoviç'in alacağı iddia edilmişti! Adnan Oktar'ın malikanesi başka bir Rus oligarka satıldı, fiyatı ise...

18.03.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar'ın İstanbul'da oturduğu malikane Rus bir oligarka satıldı. 10 dönümlük ve içinde 2 villa bulunan araziyi Rus milyarder Roman Abramoviç'in alacağı iddia edilmişti ama 26 milyon dolara bir başka Rus oligark Boris Borişenko satın aldı.

Roman Abramoviç'in alacağı iddia edilmişti! Adnan Oktar'ın malikanesi başka bir Rus oligarka satıldı, fiyatı ise...

Bir zamanlar Adnan Oktar'ın oturduğu 10 dönümlük malikaneyi Rus milyarder Roman Abramoviç'in alacağı iddia edilmişti. o almadı ama Boğaz'a nazır malikane 26 milyon dolara bir başka Rus oligarka gitti.

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ADNAN OKTAR'IN MALİKANESİ SATILDI

Show Haber'in haberine göre Adnan Oktar'ın örgütünü yönettiği malikane 26 milyon dolara satıldı. Rus milyarder Roman Abramoviç sanılan alıcı başka bir Rus oligark çıktı. Boğaz'a nazır malikanenin sahibi Mustafa Cüre, 10 dönümlük araziyi içinde bulunan 2 villa ile birlikte 3 ay önce 200 milyon TL'ye satışa çıkardı sonra bilinmeyen bir nedenle geri çekti. Adnan Oktar'ın Üsküdar'da kiracısı olduğu ve örgütü yönettiği kozmik malikane satıldı. Yeni sahibi Rus oligark oldu. Boris Borişenko isimli Rus milyarderin arazi ve 2 villaya toplam 26 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. Gayrimenkul piyasasına göre malikane 500 milyon liraya emsallerinin üzerinde bir rakama alıcı bulmuş oldu.

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İstanbul Adnan Oktar roman abramoviç

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