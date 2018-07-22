Romatizma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Her yaştan insanda görülmesi mümkün olan romatizma, kas ve eklem hareketlerini zorlaştırır. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve hazır gıdaların yoğun olarak tüketilmesi, bağ dokusunun temel bileşeni olan kollajenin vücutta azalması, romatizmal hastalıkların görünme riskini artırır.
Romatizma, otoimmün sistemindeki bozukluktan kaynaklanan düzinelerce hastalığı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Romatizmal hastalıklar genel olarak eklemlerde, kaslarda organları birbirine bağlayan ya da destekleyen dokularda görülse de vücudun herhangi bir bölümünde de meydana gelme olasılığı mevcuttur.
Romatizma hastalıklarının neredeyse tamamı otoimmün sistemindeki bozukluktan kaynaklanır. Bu hastalıklar, bağışıklık sisteminin mikroplar, bakteriler ya da virüslere saldırmak yerine sağlıklı dokulara saldırmasından dolayı ortaya çıkar. Gut hastalığında da görüldüğü gibi ürik asit kristalleri (idrar kristalleri) de romatizmal rahatsızlıklara sebep olabilir.
Romatizmal hastalıklarla ilgilenen bölüm romatolojidir. Romatologlar eklemlerde, kaslarda ve bağışıklık sisteminde oluşan hastalıklarla ilgili uzmandırlar. Ana romatizma tiplerini anlamak ve neden kaynaklandığını bilmek hem oluşumunu engelleyebilmek hem de tedavi için önemlidir.
Romatizmal hastalıkların belirtileri, türüne göre farklılık gösterdiğinden bu türleri ve belirtileri ayrı başlıklar altında incelemek ve buna göre değerlendirmek gerekir.
1. Romatoid artrit
Romatizmal rahatsızlıkların en yaygın görülen türü romatoid artrittir. Kronik bir iltihabi rahatsızlık olan romatoid artrit hastalarının eklemlerinde şişme ve iltihap meydana gelir. Bunun nedeni, bağışıklık sisteminin eklem kapsüllerine saldırmasıdır. Romatoid artrit son derece ağrılı olabilir, eklem yapılarında bozulmaya ve kalıcı hasara neden olabilir. Genel olarak bilek ya da ayak parmakları gibi küçük eklemlerde meydana gelir. Semptomları son derece sistematik olarak ilerlediğinden,
Romatoid artritin en belirgin semptomu ellerde ya da ayaklardaki eklemlerde görülen ağrı ya da kasılmadır.
2. Gut hastalığı
İltihaplı romatizma türlerinden biri olan gut hastalığı eklemlerde şiddetli ağrıya sebep olan iltihabi bir rahatsızlıktır. Yoğun miktarda ürik asit kristalinin vücut dokularında depolanmasıyla meydana gelir ve;
Ürik asit kristalleri aynı zamanda böbreklerin de işlevlerini yerine getirmelerini engeller. Gut çoğunlukla ayak başparmağında gelişir ve diğer eklemlere de atlayabilir. Eğer rahatsızlık uzun süre tedavi edilmezse tofi adı verilen nodüllerin oluşmasına sebep olur.
3. Vaskülitis (damar iltihabı)
Nadir görülen bir romatizma türü olan vaskülitis, kan damarlarında iltihaplanmaya neden olur ve hayati risk taşır. Dokulara yeterli düzeyde kan taşınmasını engelleyerek iskemiye (bölgesel anemi) sebep olan vaskülitis, yayıldığı kan damarlarında ağrıya neden olur. Vaskülitis belirtileri,
4. Lupus
Bir otoimmün hastalığı olan lupus deri iltihabı olarak da bilinir. Her yaştan kadın ve erkekte görülebilse de genç kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bununla birlikte erkeklerdeki belirtileri kadınlara oranla daha yoğundur. Lupus hastalığı
5. Sjörgen sendromu
Oldukça yaygın olarak görülen bir hastalıktır fakat semptomları pek çok hastalıkla benzerlik gösterdiğinden kolay teşhis edilemez. Daha çok kadınları etkileyen sjörgen sendromu, erkeklerde ve çocuklarda da görülebilir. Bu hastalık,
Romatizmal hastalıkların tedavisinde bir uzman yardımı almak ve rutin kontrolleri aksatmamak son derece önemlidir. Özellikle vaskülitis gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek durumlarda düzenli kontrol ve tedavi şarttır.
Steroid
Romatizma nasıl geçer sorusunun yanıtı genel olarak streoidler ya da ibuprofen veya naproksen etken maddeli anti-inflamatuvarın kullanımıdır. Bu tür ilaçların kullanımı iltihap oranını düşürür. Streoidler ayrıca bağışıklık sisteminin çalışma oranını dengeleyerek sağlıklı dokulara saldırmasını engeller.
İmmünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayıcı) ilaçlar
Romatizmal hastalıkların tedavisinde uygulanan bir diğer yöntem bağışıklık sistemini engelleyici ilaçların kullanımıdır. Streoidlerin bağışıklık sistemini kontrol altına alamadığı durumlarda reçete edilen immunsupresif ilaçlar romatizma ağrısına ne iyi gelir sorusunun da yanıtıdır. Son derece etkili olan bu ilaçların yan etkileri de bir o kadar kuvvetlidir. Bu ilaçların kullanımındaki başat tehlike, bağışıklık sistemi aktivitesini azaltarak vücudu hastalıklara karşı savunmasız duruma getirmesidir.
Romatizma bitkisel tedaviye olumlu yanıt veren hastalıklardandır. Bazı bitki ve tohumların iltihaplanmayı azaltarak ağrıları azalttığı bilinmektedir.
1. Kereviz tohumu
Bir yemek kaşığı kereviz tohumunu bir litre suya atarak kaynatın. İyice demlenen karışımınızı ılındıktan sonra günde bir bardak tüketerek ağrılarınızı azaltabilirsiniz.
2. Isırgan otu
Az miktarda suyun içerisinde haşlayarak lapa haline getirdiğiniz bir tutam ısırgan otunu soğuduktan sonra bir tülbente sarın. Bu lapayı eklemlerinize ya da ağrıyan bölgelerinize sararak 15 dakika kadar bekletin. Kronik ağrılarınızı dindirmek için bu kürü haftada üç kez uygulayabilirsiniz.
3. Maydanoz
Bir demet maydanozu ezerek suyunu çıkarın. Bu sudan günde üç kez bir yemek kaşığı kadar tüketin. Küre altı hafta kadar devam ettikten sonra üç hafta ara verilmesi tavsiye edilir.
Bu bitkiler haricinde belli otların çayını yaparak da ağrılarınızı azaltmanız mümkün. 200 santilitrelik suya atacağınız, önerilen miktarda otu demleyerek düzenli olarak tüketebilirsiniz.
Tane karabiber: 1 tatlı kaşığı
Zencefil: 1 çay kaşığı
Kuşburnu: 1 yemek kaşığı
Papatya: 1 tatlı kaşığı
Ayrıca düzenli olarak kelle ve paça çorbası tüketmeniz, bağ dokunun ana maddesi olan kollajenin kas dokularında artışını sağlayarak romatizmal hastalıkların önüne geçer.
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