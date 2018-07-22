Romatizma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Her yaştan insanda görülmesi mümkün olan romatizma, kas ve eklem hareketlerini zorlaştırır. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve hazır gıdaların yoğun olarak tüketilmesi, bağ dokusunun temel bileşeni olan kollajenin vücutta azalması, romatizmal hastalıkların görünme riskini artırır.

Romatizma Nedir?

Romatizma, otoimmün sistemindeki bozukluktan kaynaklanan düzinelerce hastalığı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Romatizmal hastalıklar genel olarak eklemlerde, kaslarda organları birbirine bağlayan ya da destekleyen dokularda görülse de vücudun herhangi bir bölümünde de meydana gelme olasılığı mevcuttur.

Romatizma Neden Olur?

Romatizma hastalıklarının neredeyse tamamı otoimmün sistemindeki bozukluktan kaynaklanır. Bu hastalıklar, bağışıklık sisteminin mikroplar, bakteriler ya da virüslere saldırmak yerine sağlıklı dokulara saldırmasından dolayı ortaya çıkar. Gut hastalığında da görüldüğü gibi ürik asit kristalleri (idrar kristalleri) de romatizmal rahatsızlıklara sebep olabilir.

Romatizmal hastalıklarla ilgilenen bölüm romatolojidir. Romatologlar eklemlerde, kaslarda ve bağışıklık sisteminde oluşan hastalıklarla ilgili uzmandırlar. Ana romatizma tiplerini anlamak ve neden kaynaklandığını bilmek hem oluşumunu engelleyebilmek hem de tedavi için önemlidir.