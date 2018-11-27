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"Romeo ve Jüliet" sezonu kapadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

Antalya DOB, Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan Çaykovski'nin bestelediği baleyi bu sezon son kez sahneledi

ANTALYA(AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon son kez izleyiciyle buluşturdu.

Rus klasik müzik bestecisi Çaykovski'nin İngiliz şair, oyun yazarı William Shakespeare'in aynı adlı eserinden bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait eserin libretto ve koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlandı.

Eserde orkestrayı Tolga Taviş yönetti. Gerek librettonun ele alınışı gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki önemli sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet" rolünü İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Burcu Olguner, "Romeo"yı Tolga Burçak, "Mercutio"'yu Umut Çaltekin, "Tybalt"ı Yiğit Erhan, "Lady Capulet"i Selin Berkmen ve "Lord Capulet"i Cenk Şahinalp canlandırdı.

Seyirciler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
Romeo ile Juliet Antalya DOB bale

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