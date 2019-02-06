Rönesans yöntemi ile zamanı durdurun! İşte göz altı morluğunun çözümü

Göz altı cildimizi oluşturan tabakaları en dıştan içe epidermis, dermis ve deri altı doku olarak sıralayabiliriz. Bu tabakaların her biri ışığı farklı şekilde emer ve yansıtır. Işık cildimize vurduğunda farklı katmanlar tarafından emilen ve yansıyan ışınlar bir araya geldiğinde parlaklık olarak algılanır.

DERİ ALTINDA KENDİNİ MOR VE KAHVERENGİ OLARAK GÖSTERİR

Göz altı morluğu ve kahverengi renk üst derinin ince olması, damar ağının yoğunluğu olarak karşımıza çıkar. Anatomik ve genetik bir sorundur aslında. Denizin altının üstten bakınca görünmesi gibi deri altı oluşumlar kendini mor ve kahverengi olarak gösterir.

MEZOTERAPİK BİR ÜRÜN: RAFAELLO

Genellikle ‘concealer’ dediğimiz kapatıcılarla kapatılarak çözümlenen sorun için en son yöntemlerden biri de hakikaten göz altlarında rönesans yaratan mezoterapik bir ürün olan Rafaello.

Derinlemesine nemlendirici özelliği ile Hyalüronik asit, mor halkaları azaltıcı etkisiyle pinus minaster, cildi daha iyi ve güzel gösteren üzüm çekirdeği menşeli antioksidan resveratrol ve renk açıcı glutatyon kompleksi, antiödem mannitol gibi kuvvetli içeriği ile göz altlarındaki mor ve kahverengi halkaların düşmanı olan raffaello çok küçük miktarlarda ortalama 10 gün aralıklarla 4-6 seans uygulanır.