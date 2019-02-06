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Rönesans yöntemi ile zamanı durdurun! İşte göz altı morluğunun çözümü

Uzm. Dr.Deniz Koral Uzm. Dr.Deniz Koral
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

Göz altlarınız mosmor ve kahverengi, kapatmadan dışarı çıkamıyorsunuz, arkadaşlarınız “Bu gecede mi uykusuz kaldın?“ diye soruyor. Evet haklısınız, bıktınız ama ne yapalım genetik deyip bırakalım mı? Uzman Dermatolog Deniz Koral, göz altlarında rönesans yaratan mezoterapik bir ürün olan Rafaello ürünü hakkında son derece faydalı bilgilerde bulundu.

Rönesans yöntemi ile zamanı durdurun! İşte göz altı morluğunun çözümü

Göz altı cildimizi oluşturan tabakaları en dıştan içe epidermis, dermis ve deri altı doku olarak sıralayabiliriz. Bu tabakaların her biri ışığı farklı şekilde emer ve yansıtır. Işık cildimize vurduğunda farklı katmanlar tarafından emilen ve yansıyan ışınlar bir araya geldiğinde parlaklık olarak algılanır.

DERİ ALTINDA KENDİNİ MOR VE KAHVERENGİ OLARAK GÖSTERİR

Göz altı morluğu ve kahverengi renk üst derinin ince olması, damar ağının yoğunluğu olarak karşımıza çıkar. Anatomik ve genetik bir sorundur aslında. Denizin altının üstten bakınca görünmesi gibi deri altı oluşumlar kendini mor ve kahverengi olarak gösterir.

MEZOTERAPİK BİR ÜRÜN: RAFAELLO

Genellikle ‘concealer’ dediğimiz kapatıcılarla kapatılarak çözümlenen sorun için en son yöntemlerden biri de hakikaten göz altlarında rönesans yaratan mezoterapik bir ürün olan Rafaello.

Derinlemesine nemlendirici özelliği ile Hyalüronik asit, mor halkaları azaltıcı etkisiyle pinus minaster, cildi daha iyi ve güzel gösteren üzüm çekirdeği menşeli antioksidan resveratrol ve renk açıcı glutatyon kompleksi, antiödem mannitol gibi kuvvetli içeriği ile göz altlarındaki mor ve kahverengi halkaların düşmanı olan raffaello çok küçük miktarlarda ortalama 10 gün aralıklarla 4-6 seans uygulanır.

Göz altlarında halkaların açılması torbaların küçülmesi ve kırışıkların ortadan kalkmasıyla kapatıcı ihtiyacını ortadan kaldıran raffaellonun etki süresi 6-9 aya kadar uzanır. Anestezi bile gerektirmeyen uygulama ortalama 5 dakika sürer. Evet kabus bitti! Geçici süreyle de olsa bir ‘ohh’ demek için Raffaello diyebiliriz.

Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog

www.koralklinik.com
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Instagram: @koralklinik

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Anahtar Kelimeler:
cilt sağlğı Rafaello

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