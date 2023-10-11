HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Röntgende ortaya çıktı! Uyuşturucuyu prezervatiflerin içine koyup cinsel organına gizlemiş

Röntgende ortaya çıktı! Uyuşturucuyu prezervatiflerin içine koyup cinsel organına gizlemiş

11.10.2023 11:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir polisi, yurt dışından kente uyuşturucu getireceğinin istihbaratını alması üzerine tespit edilen 5 kişiyi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalarken, akıl almaz bir manzarayla karşılaşıldı. Yapılan muayenede, genç kadının uyuşturucuları prezervatifler içine koyup cinsel organına gizlediği, diğer erkek şahsın ise uyuşturucuları anüsüne yerleştirdiği tespit edildi.

Röntgende ortaya çıktı! Uyuşturucuyu prezervatiflerin içine koyup cinsel organına gizlemiş

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin edinilmesi üzerine operasyon başlattı.

AW050336_01

KADININ CİNSEL ORGANINDAN, ERKEĞİN ANÜSÜNDEN ÇIKTI

Alınan istihbarat doğrultusunda 2’si yabancı uyruklu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan röntgen muayenesinde, uyuşturucu kaçakçılarının akıl almaz oyunu ortaya çıktı.

AW050336_06

Yapılan röntgen muayenesinde, Alman uyruklu kadının cinsel organında prezervatifler içerisine gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. Diğer Alman yabancı uyruklu erkeğin ise uyuşturucuları anüsüne gizlediği belirlendi. Yapılan muayene sonrası; 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram amfetamin, 7 adet sentetik ecza ele geçirildi.

AW050336_05

Operasyonda yakalanan 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama: "Gerek duyulması halinde..."Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama: "Gerek duyulması halinde..."
iOS 17.1 sürümünde dikkat çeken "iPhone 12" detayı... Apple açıkladı!iOS 17.1 sürümünde dikkat çeken "iPhone 12" detayı... Apple açıkladı!
Ankara Emniyeti’nden şüpheli paket uyarısı!Ankara Emniyeti’nden şüpheli paket uyarısı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.