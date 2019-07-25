Rostec 5G’de uluslararası işbirliğini geliştirmeye hazır

Rostec State Corporation’ın kurumları, beşinci nesil mobil haberleşme için Rus ekipmanlar üretmeye başladı.Yapılan bilgilendirmeye göre ekipman, uluslararası 3GPP standartlarına uygun olacak ve aynı zamanda diğer satıcıların cihazlarıyla da uyum sağlayacak.

Rostec’in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Victor Kladov şunları dile getirdi: "Dağıtımlı kayıt teknolojileri, Büyük Veri, Nesnelerin İnternetiyle birlikte, beşinci nesil iletişim, dijital ekonominin en temel teknolojilerinden birisi olacak. Tüm bunlar geleceğin teknolojileri. 5G alanında geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz ve Hindistan, Çin gibi yabancı üreticilerle ortaklıklar yapmak istiyoruz. Rusya’da ileri ürünlerin faydalı bir şekilde geliştirilmesi ve üretimi için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyoruz."

Rostec, yüksek teknolojili sivil üretimin onaylı stratejiye göre geliştirilebilmesi amacıyla büyük ölçekli bir program uygulamakta olup bu programın başlıca hedefleri arasında 2025 yılı itibariyle yıllık gelirin ruble cinsinden ortalama yüzde 17 büyümesi, sivil ürünlerin gelirdeki payının yüzde 50 artması ve yeni global pazarlara giriş yer alıyor.

