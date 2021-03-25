Rotterdam Emniyet Müdürü: Polislerin öldürülen Hümeyra Ergincanlı'yla ilgili ifadeleri kırıcı ve saldırgan

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, göçmen kökenlilere yönelik ayrımcılık içeren görüşleri nedeniyle uyarı cezası verilen polis memurlarının, 2018 yılında öldürülen 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı için de "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullandıkları ortaya çıktı. Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, polislerin ifadelerinin kırıcı ve saldırgan olduğunu söyledi.

Rotterdam'daki Marconiplein Karakolu'nda görevli 5 polis memurunun WhatsApp grubu üzerinden yaptıkları görüşmelerde, bölgede yoğun olarak bulunan göçmen kökenliler için küfür, hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandıkları belirlenmişti. Bu nedenle geçen ay polislere kınama cezası verilmişti.

Hollanda'nın etkili gazetelerinden NRC, polislerin, Aralık 2018'de öldürülen Rotterdam Tasarım Koleji öğrencisi 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı ile ilgili de, ayrımcı ifadeler kullandığını duyurdu.

Gazeteye göre, Hümeyra Ergincanlı'nın 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından okulunda vurularak öldürülmesi üzerine, polislerin kendi aralarındaki mesajlaşmalarında "Bir Türk daha eksildi" ifadesine yer verildi.